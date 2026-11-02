Македонците удрија на резервации, за Нова година ќе се шета на големо!

Кој планира да шета, очигледно не сака да чека декември. Резервациите веќе се отворени, а некои попусти истекуваат токму деновиве.

Има уште два месеца до новогодишната ноќ, но Македонците веќе разгледуваат каде ќе ја дочекаат 2027 година. Туристичките агенции ги објавија првите аранжмани, промотивните цени се во полн ек, а понудите се движат од евтини автобуски патувања низ Балканот до далечни дестинации за кои треба да се одвојат и по неколку илјади евра.

Белград, Будва, Сараево, Истанбул и Букурешт се меѓу дестинациите што најчесто се среќаваат во понудите на домашните туристички агенции. Цените се различни, зависно од хотелот, превозот и бројот на ноќевања, но може да се најдат аранжмани и за помалку од 150 евра по човек.

За Сараево, на пример, има понуди од 125 евра, за Истанбул со две ноќевања од 149 евра, додека за Белград се нудат пакети од 159 евра. Будва може да се најде за 169 евра, а за Сутоморе има и поевтини варијанти, од 99 евра.

За оние што сакаат да одат малку подалеку, изборот е уште поголем. Виена, Прага, Будимпешта, Венеција и Милано се дел од новогодишните програми. Тридневен престој во Прага се нуди за околу 249 евра, Будимпешта за 259 евра, додека за Виена има автобуски аранжмани од 219 евра.

Сепак, патувањето не завршува со сумата наведена на рекламата. Кој ќе реши да седне во ресторан, да прошета низ градот, да посети некоја знаменитост или да купи подароци, ќе мора да си понесе дополнителни пари.

Токму затоа, при изборот на новогодишен аранжман треба да се пресмета целокупниот трошок, а не само почетната цена. Кај дел од програмите одделно се наплаќаат туристички такси, патничко осигурување, факултативни излети, па дури и свечената новогодишна вечера.

Еден од поинтересните примери е новогодишниот аранжман за Евија. За 189 евра по човек се нудат три ноќевања, автобуски превоз, појадоци, две редовни вечери и свечена новогодишна вечера. Но, промотивната цена важи само за уплати до 15 ноември. Потоа сумата се зголемува на 209 евра.

Туристичките агенции сè повеќе играат на картата на раните резервации. На дел од понудите јасно стои „промо цена“, со точно утврден рок до кога важи попустот.

На пример, за Азурниот Брег е објавена цена од 289 евра за резервации до 31 октомври, додека редовната цена изнесува 329 евра. Разликата од 40 евра по човек не е мала, особено ако патува четиричлено семејство.

Од економски аспект, ваквите попусти имаат едноставна логика. Организаторите настојуваат однапред да обезбедат доволно патници за реализација на аранжманите, додека граѓаните добиваат можност да резервираат по пониска цена. Но, тоа не значи дека секоја рана понуда автоматски е и најисплатлива. Важно е што точно е вклучено во пакетот.

Има и Македонци на кои автобускиот превоз и неколкудневниот престој во соседството не им се доволни. Во понудите за новогодишните празници веќе се појавуваат Малта, Барселона, Рим, Париз, Дубаи, па дури и Бали, Виетнам и Тајланд.

За Малта има авионски аранжмани од 425 евра, за Барселона од 499 евра, додека за Париз цените почнуваат од околу 649 евра. За Бали и другите далечни дестинации сумите одат и над 2.000 или 3.000 евра по човек.

Секако, не се сите заинтересирани за странство. Дел од граѓаните традиционално ги разгледуваат домашните хотели, бањските центри и планинските туристички места, особено кога станува збор за семејства со мали деца. За нив, пократкото патување и можноста да избегнат долги гранични чекања можат да бидат поважни од самата дестинација.

И додека едни веќе бираат хотел и бројат колку ќе ги чини патувањето, други сè уште калкулираат дали да издвојат пари за неколку дена одмор или да останат дома.

До 31 декември има време, но попустите не чекаат. А судејќи според бројот и разновидноста на веќе објавените понуди, избор за шетање годинава навистина не недостига.

Б.З.М.