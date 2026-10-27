Мајкрософт започна програма за доброволно заминување, нуди отпремнина за 60.000 работници

Според информации од извор запознаен со внатрешните планови на компанијата, околу 60.000 вработени имаат право да аплицираат. Тој број го претставува обемот на понудата, додека конечниот број на заминувања ќе зависи од тоа колку вработени ќе ги прифатат понудените услови.

Мајкрософт започна програма за доброволно отпуштање од работа која би можела да влијае на околу 60.000 вработени. Понудата опфаќа голем број важни сектори, вклучувајќи вештачка интелигенција, Copilot, Xbox и Windows, и е достапна за вработените во четири земји.

Новата програма е наменета за вработени на внатрешно професионално ниво од 70 или помалку, во четирите споменати земји.

Изворот на CNBC, кој зборуваше под услов на анонимност бидејќи станува збор за интерни информации, рече дека понудата опфаќа широк спектар на вработени.

Износот на отпремнината, рокот за пријавување или прецизните услови за заминување не се наведени во дадените информации.

Во исто време, Мајкрософт ги зголемува инвестициите во центри за податоци за да одговори на силната побарувачка за услуги поврзани со вештачката интелигенција.

Компанијата обезбедува услуги за cloud computing на фирми како што се Anthropic, OpenAI и бројни други клиенти. Проширувањето на инфраструктурата потребна за овие работни места го зголемува финансискиот товар на компанијата, според CNBC.

Новата програма доаѓа откако Microsoft во април ја објави првата програма за доброволно пензионирање во својата историја, за која имаа право на околу седум проценти од вработените во САД.

Ејми Колман, извршен потпретседател на Microsoft задолжен за човечки ресурси, ги објасни причините за новата понуда во интерна порака до вработените.

„Понудата за доброволно заминување одразува важен дел од промената во нашиот пристап: создавање поголема флексибилност и, каде што е можно, повеќе можности за вработените да го обликуваат следното поглавје од нивните кариери“, напиша Колман, според CNBC.

Таа додаде дека новата програма се потпира на искуствата стекнати преку програмата за доброволно пензионирање имплементирана претходно оваа година.