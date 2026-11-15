Шокантен пресврт во компанијата Nvidia: Јенсен Хуанг се враќа и покрај скандалот?!

Според „Фајненшл тајмс“, Хуанг и неговите сојузници разговараат за организирање иницијатива што треба да изврши притисок врз раководството на Nvidia. Еден инсајдер од технолошката индустрија изјави за британскиот весник дека „секој што значи нешто во технолошкиот свет, надвор од водечките истражувачки лаборатории, го сака Јенсен“.

Еден од највлијателните луѓе во технолошката индустрија, Јенсен Хуанг, би можел да се врати на чело на Nvidia, иако поднесе оставка од функцијата извршен директор пред само неколку дена откако скандал го потресе американскиот производител на чипови. Силите од Силиконската долина наводно подготвуваат кампања за да го убедат одборот на директори на компанијата да го вратат на работа.

Хуанг се повлече од функцијата директор во четврток (12 ноември) по извештаите за неговите вонбрачни афери, вклучително и врска со кинеска бизнисменка за која американските власти се сомневаат дека има врски со кинеската разузнавачка служба. Во приказната, исто така беше вклучена и вработена во Nvidia.

Иако неговото заминување предизвика немири во една од најважните технолошки компании во светот, дел од бизнис заедницата верува дека неговото враќање би било најдоброто решение за компанијата која под негово водство стана еден од клучните столбови на глобалната индустрија за вештачка интелигенција.

Поддршката за Хуанг не беше ограничена само на разговори зад затворени врати. Исто така, започната е јавна иницијатива наречена „Застанете со Јенсен“, чија цел е да се натера одборот на директори на Nvidia да ја промени својата одлука и да го врати на чело на компанијата.

Според Business Insider, петицијата собрала повеќе од 108.000 потписи до сабота, 14 ноември. Меѓу познатите имиња кои ја поддржале се Илон Маск, извршен директор на Tesla и SpaceX, како и Амџад Масад, извршен директор на Replit. Организаторите тврдеа дека илјадници сегашни и поранешни вработени во Nvidia, исто така, дале поддршка, но признаа дека меѓу потписите има и лажни имиња кои се обидуваат да ги отстранат.

Според „Фајненшл тајмс“, некои технолошки директори блиски до Хуанг дури планираат да формираат еден вид кризен штаб, или неформална група, која ќе лобира за неговото враќање. Наводно, тие сакаат да ја обезбедат и поддршката од Белата куќа.

Сепак, неговото враќање е неизвесно. Министерот за финансии на САД, Скот Бесант, повика на сериозни промени во раководството на „Nvidia“, додека одборот на директори спроведува независна истрага за околностите што доведоа до заминувањето на Хуанг.