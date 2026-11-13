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Energy Delivery Solutions Инфо Поинт: Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 13 ноември 2026 изнесува 200,40 евра за мегават час, на МЕМО 211,11 евра за мегават час

13:312 мин. читање
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Согласно податоците за движењето на цените на берзата HUPX во Унгарија за 13 ноември 2026 просечната часовна цена на еден мегават час електрична енергија (baseload) изнесува 200,40 евра/mwh, додека на MEMO цената е 211,11 евра/mwh.

Цената на електричната енергија во текот на дневните часови (9:00 – 15:00) (Power solar peak) на HUPX постигна ниво од 186,50 евра за мегават час, а на MEMO 184,59 евра.

Цена на Storage MAX, индекс кој ја покажува разликата помеѓу часовните берзански цени помеѓу 12 и 14 часот наспроти часовните берзански цени во периодот помеѓу 18 и 20 часот, изнесува 83,01 евра за мегават час.

Цената на природниот гас пак на унгарската берза CEEGEX изнесува 80,57 евра, додека цената според индексот на холандската берза, TTF Dutch е 92,48 евра.

Информациите за движењето на цената на електрична енергија и на природниот гас може да помогнат во попрецизно планирање на буџетите за потрошувачката на електрична енергија, да се заштеди на сметките за струја, како и компаниите да носат информирани деловни одлуки со кои што ќе ги намалат своите трошоци и поуспешно ќе ги реализираат своите бизнис планови.

The baseload day-ahead price for 13 November 2026 on the Hungarian power exchange HUPX is 200,40 EUR/MWh, while on MEMO the price is 211,11 EUR/MWh.

The average price of the Solar Peak hours (between 9:00 and 15:00) is 186,50 EUR/MWh at HUPX and 184,59 EUR/MWh at MEMO.

The Storage MAX price, an index that shows the difference between hourly stock exchange prices between 12:00 and 14:00 versus hourly stock exchange prices between 18:00 and 20:00, is 83,01 euros per megawatt hour.

The natural gas price at the Hungarian gas exchange CEEGEX is traded at 80,57 EUR/MWh while the TTF Dutch day-ahead market settled at 92,48 EUR/MWh.

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