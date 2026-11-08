МАКЕДОНИЈА

Крај за скапите сметки: Македонија сè поблиску до бесплатен роаминг со ЕУ!

08:412 мин. читање
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роаминг

По неколку години најави, постепени намалувања на цените и бирократски усогласувања, граѓаните на Македонија и на целиот Западен Балкан се на чекор до денот кога при патување во Германија, Грција или која било друга земја-членка на ЕУ, повеќе нема со страв да го вклучуваат мобилниот интернет. Европската комисија и официјално ги отвори индивидуалните преговори со земјите од регионот за нивно формално интегрирање во престижната зона „Роаминг како дома“.

Овој потег доаѓа како логичен следен чекор откако Советот на ЕУ во јуни годинава даде зелено светло за почеток на процесот. Со тоа, политичките ветувања од претходните самити почнаа да се трансформираат во конкретни правни и технички договори кои треба засекогаш да ги укинат високите сметки по враќањето од странство.

Од македонското Министерство за дигитална трансформација потврдуваат дека земјата е целосно посветена на процесот и дека веќе е испратен одговор на нацрт-спогодбата до Брисел.

„Нашиот нацрт-договор, заедно со одредени забелешки и сугестии кои одговараат на нашиот пазар, е веќе доставен до Европската комисија. Во постојан контакт сме со европските власти и очекуваме во најскоро време одговор кој ќе ни овозможи да ги финализираме техничките детали,“ изјави неодамна министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски, нагласувајќи дека тимовите работат со забрзано темпо.

Иако сите со нетрпение го очекуваат конечниот датум кога „нулата“ за роаминг ќе стане реалност, експертите укажуваат дека процесот бара време поради потребата од усогласување на телекомуникациските регулативи и заштитата на пазарната конкуренција меѓу домашните и европските оператори.

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