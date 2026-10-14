Колку е навистина здраво конзервираното овошје? Одговорот може да ве изненади

При купувањето важно е да обрнеме внимание на хранливата вредност, составот и можните недостатоци, пишува „Health.com“.

Иако свежото овошје често се смета за најдобар избор, конзервираното овошје исто така може да биде здрава и практична алтернатива, особено ако избираме производи без додаден шеќер.

Извор на важни хранливи материи

Овошјето што најчесто се конзервира, како праските, ананасот, крушите и мандарините, содржи растителни влакна, витамин Ц и други витамини и минерали. Една шолја конзервирани мандарини во сопствениот сок содржи 85,2 милиграми витамин Ц, што одговара на околу 95 отсто од препорачаниот дневен внес за возрасни мажи, односно повеќе од 100 отсто за возрасни жени.

Витаминот Ц е важен за нормалното функционирање на имунолошкиот систем, создавањето колаген, апсорпцијата на железото и производството на невротрансмитери. Истовремено, тој дејствува како антиоксиданс, што значи дека помага во заштитата на клетките од оштетувањата предизвикани од слободните радикали.

Некои видови конзервирано овошје содржат и флавоноиди и каротеноиди – растителни соединенија со антиоксидативно дејство. Овошјето е и извор на калиум, кој помага во регулирањето на крвниот притисок, како и на растителни влакна, кои можат да придонесат за одржување на здраво ниво на холестерол во крвта. Поради тоа, редовното консумирање овошје може поволно да влијае врз здравјето на срцето.

Може да помогне во намалувањето на ризикот од болести

Благодарение на хранливите материи што ги содржи, исхраната богата со овошје се поврзува со помал ризик од срцеви заболувања, дијабетес тип 2 и одредени видови рак.

Истражувањата покажуваат дека луѓето кои редовно јадат овошје може да имаат помал ризик од развој на рак на дојката, белите дробови, дебелото црево, простатата и желудникот. Сепак, важно е да се нагласи дека овие наоди се однесуваат на консумирањето овошје воопшто, а не исклучиво на конзервираното овошје.

Практично е, достапно и има долг рок на траење

Иако често се препорачува свежо овошје и зеленчук, конзервираните и замрзнатите варијанти за многумина се попрактичен и подостапен избор. Конзервираното овошје може да биде особено корисно за луѓето кои немаат лесен пристап до продавници или свежи намирници.

Бидејќи е подготвено за јадење и има долг рок на траење, тоа е практично и за луѓето на кои им е потешко да одат во продавница или да подготвуваат оброци, како што се повозрасните лица и лицата со попреченост.

На што треба да внимавате при купувањето?

Иако конзервираното овошје може да биде дел од здравата исхрана, важно е да проверите во каква течност се наоѓа. Најчесто се продава во сопствениот сок, овошен сок или шеќерен сируп.

Овошјето во густ шеќерен сируп може да содржи големи количества додаден шеќер. На пример, една шолја мешано конзервирано овошје во густ сируп може да содржи речиси 20 грама додаден шеќер, што одговара на околу пет лажички шеќер.

Според препораките на Американското здружение за срце (AHA), жените треба да го ограничат внесувањето додаден шеќер на околу шест лажички дневно, а мажите на девет. Затоа е подобро да се избира овошје во сопствениот сок или во 100-процентен овошен сок без додаден шеќер.

Друго прашање поврзано со конзервираната храна е бисфенол А (BPA) – хемиско соединение што порано често се користело во внатрешните премази на конзервите. Изложеноста на BPA се поврзува со можни штетни ефекти врз хормоналниот систем, плодноста, растот и развојот, како и имунитетот. Се истражува и неговата можна поврзаност со одредени видови рак.

Поради овие ризици, Европската Унија донесе забрана за употреба на BPA во материјалите што доаѓаат во контакт со храната, со преодни периоди за одредени производи. При купувањето може да обрнете внимание на ознаката „BPA-Free“, која означува дека амбалажата не содржи бисфенол А.

Како да изберете поздраво конзервирано овошје?

Добар избор се конзервираните праски, ананасот, крушите, кајсиите и боровинките, особено ако се пакувани во сопствениот сок или во овошен сок без додаден шеќер.

Ако сепак изберете овошје во сируп, подобра опција е она во многу лесен сируп, кој обично содржи околу 10 отсто шеќер, додека густиот сируп може да содржи најмалку 40 отсто шеќер.

Некои производи што се рекламираат како производи без шеќер се засладени со засладувачи, како сукралоза и ацесулфам К. Одредени истражувања ја поврзале честата консумација на некои вештачки засладувачи со зголемен ризик од срцеви заболувања, мозочен удар и одредени видови рак. Сепак, ваквите наоди не докажуваат дека самите засладувачи ги предизвикуваат овие болести.

Како да го вклучите во исхраната?

Конзервираното овошје може да се јаде на речиси истите начини како и свежото. Може да послужи како ужина во комбинација со сирење или јаткасти плодови, да се додаде во смути и протеински напивки или да се користи за подготовка на мафини, колачи и други десерти.

Исечените праски се одличен додаток во салатите, а конзервираното овошје може да се користи и за подготовка на коктели. За едноставен десерт, доволно е накратко да ги запечете праските или крушите во рерна и да ги послужите со топка сладолед.