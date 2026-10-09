Кога е најдобро да се јаде овошје? Времето на консумирање е поважно отколку што мислите

Сепак, тоа не значи дека треба да се откажете од овошјето. Постојат подобри и полоши моменти за негово консумирање, а крајот на оброкот често не е идеалниот избор, пишува „Futura“.

Дали чувствувате надуеност или тежина во желудникот откако ќе изедете овошје? Ако одговорот е да, а овошјето го јадете веднаш по ручекот или вечерата, тоа би можело да биде причина за тегобите.

Никој не го оспорува фактот дека овошјето е здраво, а официјалните препораки советуваат консумирање пет порции дневно. Овошјето може да се јаде во различни облици во текот на целиот ден. Се препорачува да се избегнува неговото консумирање, свежо или во форма на сок, околу 40 минути по оброкот. Проблемот настанува затоа што желудникот веќе ја вари внесената храна.

Овошјето, кое вообичаено се вари во цревата, може да остане задржано зад храната што претходно сте ја изеле. Додека чека, може да почне да ферментира, што предизвикува надуеност и гасови. Сепак, реакцијата зависи од дигестивниот систем на секој човек. Кај некои луѓе овошјето по јадење не предизвикува никакви проблеми, па затоа најважно е да се следат реакциите на сопственото тело.

Варењето на овошјето зависи и од составот на претходниот оброк. Овошјето е богато со јаглехидрати, па цревата може потешко да го обработат ако се консумира по оброк што исто така содржи многу шеќери, како тестенини, сендвичи или слатки пити. Спротивно на тоа, по оброк со помалку шеќери, како пилешко со ориз или салата, консумирањето овошје веројатно нема да предизвика тешкотии.

Кога е најдобро да се јаде овошје?

Консумирањето овошје околу 20 минути пред ручекот може да помогне да се создаде чувство на ситост. На пример, гладот пред главниот оброк може да го ублажите со клементина или киви. Овошјето полесно се вари ако се јаде на почетокот на оброкот, а можете да го додадете и во салата што ќе ја послужите како предјадење.

Идеалното време за овошје е меѓу оброците. Можете да го јадете за појадок, на празен желудник, или како попладневна ужина, најмалку два часа по ручекот.