Кина го забрзува планот за претворање на јуанот во светска валута

Пекинг се фокусира на развојот на инфраструктурата неопходна за поширока употреба на јуанот во меѓународното финансирање и инвестициите, како и за зајакнување на неговата позиција како резервна валута. Ова подразбира проширување на понудата на инвестициски производи и финансиски инструменти, меѓу кои деривати и инструменти за заштита од ризик, како и олеснување на издавањето таканаречени „дим сам“ и „панда“ обврзници.

Кинеската кампања за проширување на меѓународната употреба на јуанот добива сè поголем замав. Властите настојуваат да изградат поцелосен финансиски систем околу кинеската валута, кој ќе ја надмине нејзината досегашна употреба главно за плаќања во меѓународната трговија.

Предизвикот за Кина не е само да ги убеди трговските партнери да ги вршат плаќањата во јуани. Земјата мора да обезбеди и доволна ликвидност на валутата, разновидни можности за финансирање, инвестициски производи и средства погодни за вклучување во девизните резерви. Сето ова е неопходно за јуанот да добие позначајно место во меѓународните инвестициски портфолија и прекуграничните текови на капитал.

Пекинг напредува во четири главни области со цел да ја прошири меѓународната улога на јуанот.

Повеќе инвестициски можности во офшор-јуани

Меѓу мерките за проширување на понудата на инвестициски производи деноминирани во офшор-јуани се плановите за зголемување на обемот и зачестеноста на емисиите на државни обврзници во Хонг Конг. Тамошните власти настојуваат да воспостават крива на принос за кинеската валута, која ќе им помогне на инвеститорите да ја проценуваат очекуваната заработка од вложувањата со различни рокови на достасување.

Властите во Хонг Конг ја разгледуваат и можноста за воведување краткорочни должнички инструменти во јуани. Покрај тоа, планираат да воведат обновен фјучерс-договор за злато, деноминиран во кинеската валута.

„Следниот приоритет на политиката веројатно ќе биде забрзувањето на развојот на пазарите на средства деноминирани во јуани“, вели Томи Ву, виш економист за Голема Кина и Северна Азија во „Standard Chartered Plc“ во Хонг Конг.

„Еден од главните предизвици е како да се искористи растечката потреба на меѓународните инвеститори за диверзификација и да се поттикнат тие да ги зголемат вложувањата во средства деноминирани во јуани“, додава тој.

Деривати и инструменти за заштита од ризик во јуани

Многу меѓународни инвеститори ќе се воздржуваат од зголемување на вложувањата во јуани доколку немаат инструменти со кои ќе можат да управуваат со промените во вредноста на валутата, каматниот ризик и девизниот ризик.

Кинеските власти се обидуваат да одговорат на овие грижи на неколку начини. Една од мерките е проширување на важната врска за тргување со деривати со Хонг Конг, со што странските инвеститори ќе добијат пристап до повеќе каматни производи на кинескиот пазар на копното.

Во август властите воведоа и нова група фјучерси на државни обврзници во Хонг Конг, обезбедувајќи им на меѓународните инвеститори дополнителен инструмент за заштита од финансиски ризици.

„Институционалните инвеститори нема да чуваат значителни износи во јуани без инструменти што обезбедуваат соодветни рокови на достасување, ликвидност и можности за управување со ризикот“, вели Томи Сие, раководител на одделот за макроекономски анализи за Азија во „Oversea-Chinese Banking Corp.“ во Сингапур.

„Затоа, она што недостига не е само поголема понуда на средства во јуани, туку целосен систем за управување со средствата и обврските и за заштита од ризик“, додава тој.

Зајакнување на улогата на јуанот во меѓународното финансирање

Кина и Хонг Конг настојуваат да го претворат јуанот во пошироко користена валута за финансирање, преку проширување на каналите за прибирање средства како на домашниот, така и на офшор-пазарите.

Кина планира да им го олесни на странските издавачи издавањето и тргувањето со „панда“ обврзници. Станува збор за должнички хартии од вредност деноминирани во јуани, кои странски субјекти ги издаваат на кинескиот пазар на копното.

Хонг Конг, пак, настојува да поттикне дополнително издавање должнички хартии од вредност во јуани и има цел да воспостави „поразвиена структура на роковите на достасување“ кај емисиите на „дим сам“ обврзници.

Тоа се хартии од вредност деноминирани во јуани, кои се издаваат надвор од континентална Кина.

Градот настојува и да ја зголеми ликвидноста на јуанот, за владите и компаниите полесно да можат да прибираат средства во оваа валута.

Проширување на прекуграничните плаќања и клирингот во јуани

Кинескиот систем за прекугранични плаќања и порамнувања во јуани станува сè попопуларен. Според податоците собрани од „Bloomberg“, годишниот обем на трансакциите преку овој систем во 2025-та година достигнал 180,2 билиони јуани, односно 26,9 билиони долари. Тоа е речиси четири пати повеќе во споредба со нивото од пред десет години.

Системот за прекугранични меѓубанкарски плаќања „Cross-Border Interbank Payment System“ („CIPS“) бележи раст и им овозможува на компаниите и финансиските институции полесно да вршат трансакции во јуани надвор од Кина, посочува Ву од „Standard Chartered“.

„Можно е да видиме дополнителни напори за проширување на употребата на „CIPS“ во прекуграничниот клиринг и плаќањата, како и за поттикнување прекугранични плаќања преку QR-кодови, особено со земјите членки на АСЕАН“, додава тој.