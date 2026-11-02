Истражувачите спроведоа 100.000 симулации на комета која ја удира Земјата – ова е заклучокот

Оваа идеја е поткрепена со откривањето на органски молекули во кометите, но новите истражувања покажуваат дека веројатноста тие да стигнат до Земјата на тој начин е многу помала отколку што се сметаше претходно.

Една од долгогодишните научни теории сугерира дека состојките неопходни за живот на Земјата пристигнале од вселената, можеби благодарение на кометите.

„Малку е романтична идеја, но нашите резултати покажуваат дека е многу малку веројатно“, вели астрономот Ричард Енслоу од Универзитетот во Кембриџ, објавува ScienceAlert.

Во истражувањето објавено во списанието Scientific Reports, научниците спроведоа симулации за да испитаат дали кометите можеле да донесат пребиотски хемикалии до раната Земја.

Тие посветија посебно внимание на водород цијанид, молекула што може да послужи како почетен материјал за создавање на основните градежни блокови на животот, вклучувајќи липиди, шеќери, нуклеобази и нуклеотиди.

Водород цијанид е постојано детектиран кај кометите и досега е единствената позната молекула од овој тип пронајдена во доволно големи количини за да игра значајна улога во пребиотската хемија.

Што покажаа 100.000 симулации?

Истражувачите спроведоа 100.000 симулации кои ги рекреираа условите за време на раното бомбардирање на Земјата од комети, кога нашата планета беше погодена од повеќе од 100.000 такви небесни тела.

Резултатите покажаа дека успешното доставување на водород цијанид е исклучително малку веројатно.

Во 54 проценти од симулациите, ниедна комета не беше во можност да достави доволна количина водород цијанид на површината на Земјата.

Кометите се распаднаа во атмосферата, губејќи хемикалии поради огромната топлина генерирана за време на ударот, или паднаа во океаните, каде што преживеаните молекули ќе бидат разредени.

Останатите 46 проценти од симулациите покажаа дека барем една комета можела да достави доволна количина водород цијанид.

Сепак, дури и таквата успешна испорака би обезбедила само краткотрајна можност за појава на хемиски реакции што би можеле да придонесат за потеклото на животот.

„Навистина би морало да биде појава што се случува еднаш во милион, бидејќи кометата би морала да удри со вистинската брзина и агол, а потоа концентрацијата на хемикалии и брзината на хемиските процеси би морале да бидат точни“, објаснува Енслоу.

Научниците нагласуваат дека симулациите не докажуваат дека кометите не можеле да ги донесат состојките на животот, туку само дека таквото сценарио е многу помалку веројатно отколку што се сметаше претходно.

„Не можеме да ја исклучиме можноста дека се случило на тој начин. Но, се чини дека е исклучително ретка појава, во најдобар случај еднократна среќна случајност“, додава Енслоу.