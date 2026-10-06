Имате покачен холестерол? Со овие четири намирници не треба да претерувате

Покрај редовната физичка активност, важен дел од грижата за здравјето е урамнотежената исхрана. Притоа, не е доволно само да знаете кои намирници почесто да ги вклучувате во исхраната, туку и да ги препознаете оние со кои е пожелно да се ограничите. Особено внимание треба да се посвети на храната богата со заситени масти, бидејќи нивното прекумерно внесување може да го зголеми нивото на LDL, односно таканаречениот лош холестерол.

Покаченото ниво на холестерол во крвта го зголемува ризикот од срцеви и кардиоваскуларни заболувања, вклучително и срцев и мозочен удар, поради што лекарите препорачуваат редовни контроли. Иако покачениот холестерол најчесто нема јасни симптоми, со текот на времето може да придонесе за создавање наслаги во крвните садови и да го отежне протокот на крвта.

Намаз од сирење

Порција од околу 30 грама полномасен намаз од сирење содржи приближно 100 калории, а голем дел од неговата енергетска вредност доаѓа од мастите. Меѓу нив има и заситени масти, чие прекумерно внесување може негативно да влијае врз здравјето на срцето и крвните садови.

Заситените масти можат да го зголемат нивото на LDL-холестеролот, кој може да се таложи на ѕидовите на артериите и да придонесе за нивно стеснување. Тоа не значи дека намазот од сирење треба целосно да се исфрли од исхраната, но добро е да се внимава на количината и зачестеноста на консумирањето.

Путер

Кај путерот не станува збор само за калориите. Една лажица содржи околу 30 милиграми холестерол, но поважно е тоа што содржи значителна количина заситени масти. Нивното прекумерно внесување се поврзува со повисоки нивоа на LDL-холестерол.

Ако путерот често го користите како намаз, за готвење или како додаток на јадењата, добро е да внимавате на вкупната количина што ја внесувате во текот на денот.

Сладолед

На списокот на намирници со кои не треба да се претерува е и сладоледот. Во зависност од видот и составот, може да содржи значителна количина заситени масти и холестерол, особено ако е направен од полномасно млеко или павлака.

Повремена порција нема да претставува проблем за повеќето луѓе, но редовното консумирање поголеми количини може да го зголеми вкупниот внес на заситени масти, особено ако тие веќе се застапени во останатиот дел од исхраната.

Патка

Месото од патка е добар извор на протеини, железо, цинк, фосфор и неколку витамини од групата Б. Сепак, станува збор за месо кое може да содржи релативно голема количина масти и холестерол, особено ако се јаде со кожата.

Порција од околу 85 грама варено паткино месо со кожа може да содржи околу 70 милиграми холестерол. Сепак, денес, кога станува збор за контролата на нивото на холестерол, поголем акцент се става на целокупниот квалитет на исхраната и внесот на заситени масти, отколку на строго придржување до некогашната дневна граница од 300 милиграми холестерол внесен преку храната.