Илон Маск: Следната година ќе поклонам по една акција од SpaceX на секое дете во САД

Извршниот директор на SpaceX и најбогат човек во светот, Илон Маск, објави дека ќе подари по една акција од SpaceX на секое дете во Соединетите Американски Држави во 2027 година.

Маск ја објави својата намера во кратка објава на социјалната мрежа X, без да даде дополнителни детали за тоа како всушност ќе се врши распределбата, кој ќе ја администрира или дали акциите ќе се чуваат во доверба додека примателите не наполнат 18 години.

Милијардерот претходно предвиде дека пазарната капитализација на неговата компанија би можела да надмине 100 трилиони долари за десет години и дека еден ден би можела да надмине 1 квадрилион долари, што вреди повеќе од целата глобална економија. Тој, исто така, го повика Anthropic PBC да ги дистрибуира своите акции директно на јавноста, наместо да ги става во новосоздаден фонд.

Давањето акции на SpaceX директно на американските деца би било буквално спроведување на таа идеја и многу подиректен пристап од сè што Anthropic, OpenAI или која било друга голема технолошка компанија се обиделе со свои акции.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America.This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Од рекордната првична јавна понуда (IPO) на 12 јуни оваа година, SpaceX тргуваше на Nasdaq под симболот SPCX. Акциите беа понудени по цена од 135 долари по акција, со што компанијата се вреднуваше на приближно 1,75 трилиони долари, што ја прави нејзината IPO најголема во историјата. Акцијата оттогаш флуктуираше диво, искачувајќи се на над 220 долари пред да падне. Во септември и октомври, се тргуваше во опсег од 145 до 165 долари – генерално во согласност со проценката од 146 долари што ја подразбира планот на Маск.

За да пресметате колку всушност би чинело ова, треба да започнете со бројот на деца што ќе ги опфати планот. Според најновите проценки од Бирото за попис на САД, до 2026 година ќе има околу 73,1 милиони деца под 18 години во земјата, што претставува околу 21,5 проценти од населението.

Со една акција на SpaceX за секое дете и цена од 146 долари, вкупната вредност на залогот е приближно 10,67 милијарди долари – огромна сума во апсолутни бројки, но релативно скромна во споредба со целото богатство на Маск.

Сопствената нето вредност на Маск флуктуираше диво оваа година. Тој накратко стана првиот трилионер во светот кога SpaceX излезе на берза во јуни, а неговото богатство достигна проценетиот дневен врв од 1,45 трилиони долари во деновите по котирањето.

Последователната распродажба на акциите на SPCX го спушти неговото богатство на околу 750 милијарди долари на хартија до крајот на јули – наводно најголемиот пад на нето вредноста на едно лице досега. Акциите потоа се опоравија, туркајќи го неговото богатство назад над границата од 1 трилион долари до октомври. Од овој месец, Индексот на милијардери во реално време на Форбс ја проценува неговата нето вредност на околу 1,1 трилион долари, оставајќи го удобно на првото место меѓу најбогатите луѓе во светот.

Во таа смисла, залог од 10,67 милијарди долари претставува приближно 1 процент од моменталната нето вредност на Маск – мал дел од неговото вкупно богатство, иако сепак би бил меѓу најголемите индивидуални добротворни заложби што некогаш биле понудени во долари. За споредба, износот е повеќе од двојно поголем од износот што коосновачите на Anthropic лично ветија дека ќе го донираат и го надминува БДП-то на неколку мали земји.

Најавениот план на Маск бара донација од акции, а не од готовина. Бидејќи неговите сопствени средства се концентрирани во SpaceX и Tesla, наместо во ликвидни средства, финансирањето на залогот веројатно би барало новоиздадени акции, акции купени на отворен пазар или акции од неговите лични средства – од кои секое има различни даночни импликации и различно влијание врз разредувањето на акциите отколку едноставен паричен подарок. Маск не прецизирал која опција ќе ја користи.

Деталите за подарокот сè уште се нејасни. Сè уште нема информации за тоа која правна или старателска структура ќе ги чува акциите за малолетниците, како ќе се третираат новороденчињата или децата што ќе наполнат 18 години за време на планот, дали подарокот ќе биде еднократен подарок или ќе се повторува годишно, како што сугерира фразата „првиот од многуте“, или како ќе се проверува подобноста, со оглед на тоа што владата на САД не води единствен, централен регистар на деца според нивниот граѓански статус.