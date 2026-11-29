Иако се шпекулираше дека овој модел би можел да добие сериска верзија, раководството на компанијата сега потврди дека засега нема ништо од реализацијата на проектот.

Компанијата „Hyundai“ сепак нема да започне сериско производство на концептот „N Vision 74“, ретро-футуристичко купе со водородно-електричен погон. Сепак, дел од неговиот дизајн ќе биде пренесен во новата генерација на моделот „Elantra“.

„N Vision 74“ е инспириран од оригиналниот модел „Hyundai Pony“ и ги комбинира ретро-дизајнерските елементи со современа технологија. Интересно е што „Hyundai“ во развојот отишол многу подалеку отколку што првично се мислело.

Според зборовите на Сајмон Лосби, директор на дизајнерскиот центар на компанијата, веќе бил изработен глинеен модел на сериската верзија, вклучувајќи ја надворешноста и внатрешноста на автомобилот.

Сепак, пресудила финансиската пресметка. Лосби објаснил дека очекуваниот број продадени примероци не бил доволен за да ја оправда инвестицијата, дури и ако се земе предвид потенцијалната корист што ваквиот автомобил би ја донел за имиџот на брендот.

Со други зборови, „Hyundai“ не успеал да најде доволно оправдан деловен модел за производство на ова ексклузивно купе.

Дизајнот на „N Vision 74“ продолжува да живее

Иако концептот нема да стигне до производствените ленти, дел од неговите дизајнерски елементи веќе нашле место во други модели на компанијата.

Новата генерација на „Elantra“, на пример, презема одредени детали во обликувањето на покривот, столбовите и крилата над тркалата.

„Hyundai“ одлучил целосно да не го отфрли дизајнерскиот правец развиен за „N Vision 74“, туку неговите елементи да ги приспособи на моделите наменети за поширокиот пазар.

Лосби навести и дека следната генерација на спортската верзија „Elantra N“ би можела да биде особено интересна.

Како пример ги посочил моделите „Ioniq 5 N“ и „Ioniq 6 N“, кои се 50 милиметри пошироки од стандардните верзии. Тоа остава простор за слични унапредувања и кај идната „Elantra N“.

Така, „N Vision 74“ нема да стане сериски автомобил, но неговото дизајнерско влијание нема да исчезне од понудата на „Hyundai“.