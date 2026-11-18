Годишната стапка на инфлација во еврозоната во октомври 2026 година изнесуваше четири проценти, што е зголемување во споредба со 3,8 проценти во септември. Една година претходно, таа стапка беше 2,1 процент.

Во Европската Унија, годишната стапка на инфлација минатиот месец исто така изнесуваше четири проценти, што е зголемување во споредба со 3,8 проценти во септември. Една година претходно, таа стапка беше 2,5 проценти, според Европската канцеларија за статистика – Евростат.