На телефонскиот конференциски повик за финансиските резултати во вторник, претседателот на Nvidia, Харви К. Џонс, рече дека враќањето на Хуанг не е нешто што менаџментот на компанијата го разгледува.

И покрај неодамнешната понуда на основачот и поранешен извршен директор на Nvidia, Јенсен Хуанг, да се врати во компанијата за чипови што помогна да се изгради од темел, компанијата нема намера да го пречека назад.

„На 12 ноември, нашиот одбор на директори објави дека, по откривањето на однесување кое е несогласно со кодексот, стандардите и културните норми на компанијата, Јенсен Хуанг доброволно поднесе оставка од функцијата претседател, извршен директор и член на одборот. Одборот на директори на Nvidia едногласно ја прифати неговата оставка и нема намера да го врати Јенсен на функцијата извршен директор.“

Хуанг објави на Network X во вторник дека откако ја напуштил компанијата, „видел огромен број повици од вработени, инвеститори, деловни партнери и клиенти на Nvidia да се вратам како извршен директор“ и додаде дека „доколку Одборот на директори одлучи дека моето враќање е во најдобар интерес на нашите акционери, нашите вработени, компанијата и Америка, би ми било чест да одговорам на тие повици и да се вратам како извршен директор“.

Хуанг поднесе драматична оставка минатата недела по откритијата за низа вонбрачни афери, вклучително и една со жена обвинета дека е кинески разузнавачки агент. Таа жена, поранешната извршна директорка на Megaspeed, Алис Хуанг, одржувала блиски врски со поранешната извршна директорка на Nvidia со години. Критичарите се загрижени дека врската можела да влијае на бизнисот на Nvidia со Кина, а американските разузнавачки претставници изразија сомневање дека таа работи за Министерството за државна безбедност на Кина.

Овој развој испрати шок-бранови низ технолошката индустрија во време кога иднината на бизнисот со вештачка интелигенција, во кој Nvidia игра клучна улога, е неизвесна. Исто така, тоа предизвика истраги, вклучително и независна истрага за активностите на Хуанг од страна на одборот на директори на Nvidia , како и истрага од страна на Комисијата за хартии од вредност на САД (SEC) против Nvidia .

Хуанг е заменет од вршителката на должноста извршен директор Колет Крес, која е и главен финансиски директор и извршен потпретседател на производителот на чипови, додека одборот бара постојана замена. Џонс додаде во вторникот дека компанијата разгледува и внатрешни и надворешни кандидати.