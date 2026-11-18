Највисоката давачка се однесува на јапонските производители и изнесува 27,9%. За компаниите од Тајван, стапките се движат меѓу 20,7% и 27%; за Виетнам стапката изнесува 16%; а за Индија таа е 9,5%. Најниските давачки се однесуваат на турските производители и се движат од 3% до 7,8%.

Европската комисија (ЕК) воведува конечни антидампинг давачки за увоз на одредени категории ладно валани рамни челични производи од Индија, Јапонија, Тајван, Турција и Виетнам. Стапките се движат од 3% до 27,9%, во зависност од земјата и производителот, а мерките ќе стапат на сила на 17-ти ноември 2026-та година, соопшти Комисијата.

Истрагата спроведена од Комисијата – покрената по претставка поднесена во август 2025-та година од страна на Европското здружение за челик („Eurofer“) – утврди дека одредени категории ладно валани челични производи од овие пет земји се увезувале на пазарот на ЕУ по дампинг цени, со што им се нанесувала штета на европските производители.

Пазар вреден 23,2 милијарди евра

Производите опфатени со оваа одлука се користат во широк спектар на производни активности. Ладно валаниот рамен челик служи како суровина за автомобилската индустрија, производството на авиони, апаратите за домаќинство и градежните материјали, пренесува „Reuters“.

Според податоците на ЕК, пазарот на ЕУ за овие челични производи се проценува на приближно 23,2 милијарди евра. Производството во рамките на Унијата е застапено во 12 земји-членки и обезбедува вработување за над 8.600 луѓе.

Во соопштението на Европската комисија се наведува дека вкупната вредност на увозот на предметните производи во ЕУ изнесува приближно 1,775 милијарди евра. Податоците по земји вклучуваат: 345 милиони евра од Тајван, 282 милиони евра од Индија, 240 милиони евра од Турција, 180 милиони евра од Јапонија и 125 милиони евра од Виетнам. Истрагата открива пазарни нарушувања во Индија и Тајван

Оваа постапка има и пошироки импликации за трговската политика на ЕУ. За првпат во контекст на ваква истрага, Европската комисија утврди постоење на „посебни пазарни ситуации“ во две од земјите опфатени со истрагата – Индија и Тајван. Ова ѝ овозможува на Комисијата да користи „конструирана нормална вредност“ за производите, наместо цените на домашниот пазар, во случаи кога условите во соодветната земја оневозможуваат правична споредба помеѓу домашните цени и извозните цени.

Според Европската комисија, владините мерки во Индија влијаеле врз домашните цени на железната руда – клучна суровина за производство на ладно валан челик. Во Тајван, зголемениот увоз на кинески ладно валан челик – поврзан со прекумерните производни капацитети во Кина – изврши притисок врз локалните цени и негативно влијаеше врз профитабилноста на тајванските производители. Комисијата ја смета оваа истрага за значаен чекор за европскиот систем за трговска одбрана, бидејќи таа ја покажува можноста за примена на нови методи за идентификување и неутрализирање на трговските нарушувања.

Зајакнување на инструментите на трговската политика на ЕУ

ЕУ се подготвува да ги зајакне своите инструменти за трговска политика со цел да се справи со последиците од прекумерните производни капацитети во Кина. Брисел тврди дека индустриската политика на Пекинг и обемната поддршка за производниот сектор доведуваат до прекумерно производство – клучен фактор за трговскиот дефицит, кој минатата година достигна 360 милијарди евра. Оваа бројка годинава би можела да достигне ново рекордно ниво.

Европската комисија развива нови алатки за диверзификација со цел да се намали зависноста од кинеските добавувачи и подобро да се заштити европскиот пазар. Понатаму, по постигнатиот договор со Пекинг за ограничување на понудата на кинески хибридни возила, Комисијата разгледува и други сектори – вклучувајќи ги хемиската индустрија и производството на машини – за евентуално воведување заштитни мерки.