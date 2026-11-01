Една од најбогатите земји во Европа моли за работници: Плати до 4.600 евра, а ова се занимањата што се бараат

Иако платите се значително повисоки отколку во повеќето европски земји, на работодавците им е сè потешко да најдат соодветни вработени. Затоа властите одлучија да го поедностават вработувањето на странски експерти во 20 професии каде што недостигот на работна сила е особено изразен.

Луксембург, една од најбогатите европски земји и земја со највисоки просечни плати во Европската Унија, се соочува со сериозен недостиг на квалификувани работници.

Според податоците на Евростат за 2024 година, просечната годишна бруто плата во Луксембург, пресметана на полно работно време, изнесувала приближно 83.000 евра, или околу 6.917 евра месечно. Тоа се околу 4.600 евра нето. Така, Луксембург го зазеде првото место во Европската Унија, пред Данска и Ирска. Ова се бруто износи, додека вистинскиот приход зависи од занимањето, искуството и даночните околности на вработениот.

Како што пишува нигерискиот портал „Легит“, властите во Луксембург објавија список на занимања за кои е предвидена забрзана постапка за вработување квалификувани работници од странство. Списокот вклучува 20 професионални групи од различни области – од банкарство и информатичка технологија до здравствена заштита, социјална заштита и индустрија.

Списокот од 20 дефицитарни занимања во Луксембург вклучува работници од различни профили, од високообразовани експерти во финансискиот и ИТ секторот до квалификувани занаетчии, здравствени работници и едукатори.

Постои голема побарувачка во банкарскиот и финансискиот сектор, каде што има недостиг од специјалисти за проценка на кредитен ризик, банкарски советници, финансиски аналитичари, економисти, сметководители, ревизори и специјалисти за управување со инвестициски фондови. Работодавците бараат и адвокати, даночни советници, како и експерти за правни прашања во банкарството и осигурувањето. Меѓу занимањата што се особено барани се ИТ професионалци, вклучувајќи програмери, софтверски инженери, администратори на компјутерски мрежи и бази на податоци, специјалисти за сајбер безбедност и инженери за обработка на податоци.

Недостатокот на работна сила се изразува и во здравствената заштита и социјалната заштита. На Луксембург му се потребни медицински сестри и техничари, негуватели за работа во болници, домови за стари лица и домашна нега, како и социјални работници. Исто така, се бараат едукатори, менаџери на предучилишни установи и експерти за работа со деца и лица со посебни потреби.

Можности за вработување се отвораат и во градежништвото, индустријата и занаетчиските дејности. Особено се бараат кровни мајстори, експерти за инсталација на соларни панели, работници за каросерија на автомобили, работници за бојадисување, индустриски механичари и електромеханичари.

Исто така, постои недостиг од инженери специјализирани за роботика, биотехнологија, воздухопловство, обновливи извори на енергија, индустриско истражување и развој и контрола на квалитет.

Ова се занимања за кои работодавците во Луксембург долго време имаат тешкотии да најдат доволно квалификувани кандидати. Затоа властите олеснија поедноставна постапка за вработување работници од земји кои не се членки на Европската Унија.