ЕЦБ: Компаниите во еврозоната се жалат на поскапи кредити и пад на профитот

Компаниите што пријавиле зголемување на цената на кредитите се значително побројни од оние што пријавиле намалување, а ова особено се однесува на големите компании, се забележува во извештајот.

Компаниите во еврозоната се соочија со понатамошно зголемување на каматните стапки на банкарските кредити и влошување на условите за финансирање во третиот квартал од 2026 година, при што многу од нив пријавија пад на профитот, според кварталното истражување на Европската централна банка за пристап до финансии за компаниите (SAFE) објавено денес.

Нето 46 проценти од компаниите пријавиле понатамошно зголемување на каматата на банкарските кредити, во споредба со 42 проценти во претходниот квартал.

Нето процентот е разликата помеѓу уделот на фирмите што пријавиле раст и уделот на оние што пријавиле пад.

Банките ги зголемија надоместоците и провизиите, а почесто бараат гаранции, на пример имот како обезбедување за кредит.

Во исто време, банките даваат помалку кредити отколку порано, а компаниите очекуваат дека во следните три месеци ќе биде уште потешко да се добие надворешно финансирање, првенствено поради лошите економски перспективи.

Дополнително, сè поголем број компании пријавиле пад на профитот.

Во третиот квартал, нето 21 процент од компаниите изјавиле дека нивниот профит се намалил, во споредба со 16 проценти во претходниот квартал.

Приходите продолжија да растат за големите компании, додека за малите и средните компании тие претежно стагнираа.

Меѓу најголемите проблеми во работењето се високите трошоци за производство и работа, како и недостатокот на квалификувани работници.

Компаниите, исто така, очекуваат зголемување на продажните цени, што укажува дека инфлаторните притисоци би можеле да продолжат.

Анкетата е спроведена од 26 август до 2 октомври 2026 година.

Примерокот вклучувал 12.822 компании во Еврозоната, од кои 11.917 имаат помалку од 250 вработени.

Околу половина од компаниите биле прашани за промените во периодот од јули до септември 2026 година, а останатите за промените од април до септември 2026 година.