Доктор предупредува: Овој симптом може да предизвика штета со години и да доведе до мозочен удар

Проблемот е што луѓето со висок крвен притисок често се чувствуваат целосно здрави, додека всушност се изложени на ризик од сериозни здравствени компликации. Податоците од Светската организација за мозочен удар покажуваат дека високиот крвен притисок е поврзан со повеќе од половина од сите мозочни удари во светот. Долгорочните покачени вредности можат да ги оштетат крвните садови, што доведува до нивно стеснување, блокада или дури и руптура.

Милиони луѓе се изложени на зголемен ризик од мозочен удар без да го сфатат тоа, бидејќи не проверуваат клучен здравствен индикатор – крвниот притисок. Оваа состојба, која најчесто се развива без никакви симптоми, е директно одговорна за голем број срцеви удари и мозочни удари.

Д-р Франческо Ло Монако, кардиолог и основач на Националната клиника за долговечност, објаснува дека токму отсуството на симптоми претставува најголема закана. Крвниот притисок е силата со која крвта притиска на ѕидовите на артериите, а ако оваа сила е превисока, таа врши дополнителен товар врз крвните садови, срцето и другите витални органи.

„Високиот крвен притисок е еден од најважните фактори на ризик што можеме да ги идентификуваме и третираме за да ја намалиме веројатноста за мозочен удар. Проблемот е што многу луѓе претпоставуваат дека се здрави затоа што се чувствуваат добро“, вели д-р Ло Монако.

„Не можете да се потпрете на интуицијата за да процените дали вашиот крвен притисок е висок. Некој може да биде активен, да изгледа здраво и да нема симптоми, а сепак да има нивоа што бараат медицинска помош. Затоа проверката на крвниот притисок е едноставен, но клучен чекор во заштитата на вашето долгорочно здравје“, објаснува тој.

Како да го контролирате ризикот

Најдобриот начин да го намалите ризикот е редовно да го проверувате крвниот притисок. Читање од 140/90 mmHg или повисоко во лекарска ординација, или 135/85 mmHg или повисоко дома, генерално се смета за високо. Важно е да се напомене дека едно отчитување не е доволно за да се постави дијагноза, па затоа често се потребни повторени проверки или континуирано следење дома.

Заедно со редовните прегледи, лекарите препорачуваат балансирана исхрана со ограничен внес на сол, редовно вежбање, избегнување пушење и умерена консумација на алкохол. Сите овие фактори помагаат во одржувањето на здрав крвен притисок.

„Најефикасниот пристап не е да барате една чудотворна храна или додаток. Клучот е да го разберете вашиот ризик, да го проверите крвниот притисок и холестеролот и да го решите проблемот рано“, вели д-р Ло Монако.

Тој заклучува со совет: „Ако откриете дека вашиот крвен притисок е покачен, не паничете, но не ја игнорирајте ниту состојбата. Разговарајте со вашиот лекар за тоа што значат вашите резултати и дали се потребни промени во животниот стил, лекови или комбинација од двете.“