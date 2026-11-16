Брутален напад на девојка во Охрид: Претепана до бессознание и оставена на улица, јавноста бара безрезервна правда

Според официјалните информации од Министерството за внатрешни работи, сè започнало со вербална расправија по заедничка забава во угостителски објект во Охрид. Насилството ескалирало во автомобилот на 31-годишниот Х.К., каде што тој прво ѝ го скршил мобилниот телефон на девојката за да ја оневозможи да побара помош, а потоа физички ја нападнал и ја давел сè додека не изгубила свест.

Нов случај на екстремно насилство кон жената ја потресе македонската јавност, откако млада девојка од Охрид заврши во болница со тешки телесни повреди по брутален физички напад од нејзиниот партнер. Инцидентот, кој се случи во раните утрински часови на 15 ноември, повторно го вклучи алармот за безбедноста на жените и потребата од бескомпромисна институционална одговорност.

Откако девојката дошла при свест, наместо да ѝ укаже медицинска помош, осомничениот го запрел возилото на улицата „7 Ноември“ и ја исфрлил на асфалтот пред маркет, оставајќи ја беспомошна. Девојката со тешки повреди и констатиран потрес на мозокот веднаш била хоспитализирана во Специјалната болница „Св. Еразмо“, каде што е задржана на понатамошно лекување и детални испитувања. Полицијата го лишила од слобода осомничениот околу 05:00 часот изутрината.

Случајот доби уште подраматична димензија по јавната реакција на мајката на жртвата, Ирена Ѓорѓиеска. Таа изнесе сериозни обвинувања дека насилникот имал намера да ја „докрајчи“ нејзината ќерка, како и дека во моментите додека девојката била во бессознание, тој контактирал со својот татко за да побара совет како да го прикрие делото, мислејќи дека таа е мртва. Ваквите наводи, во комбинација со фактот дека станува збор за семејство на поранешна висока функционерка, предизвикаа лавина реакции на социјалните мрежи и страв кај граѓаните од можно влијание врз истрагата.

Дополнително, тензиите меѓу двете семејства резултираа и со полициска пријава од мајката на осомничениот против таткото на повредената девојка, поради наводни вербални закани упатени во моменти на револт.

Овој трагичен настан е уште еден суров потсетник дека насилството врз жените не е изолиран инцидент или „приватна работа“, туку сериозен општествен проблем кој бара итна и одлучна реакција. Активистите, граѓаните и дел од политичките претставници веќе испратија јасна порака до истражните и правосудните органи: институциите не смеат да потклекнат пред никакви притисоци.

Јавноста будно ќе го следи секој чекор на Основното јавно обвинителство. Целосното расчистување на сите околности, вклучително и наводите за обид за прикривање, како и изрекувањето на соодветна и строга казна за сторителот, се единствениот начин да се испрати порака дека насилството врз жените нема да се толерира и дека правдата важи подеднакво за сите.