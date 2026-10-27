Дали бојлерот треба да се исклучи за време на туширањето? Хаусајстор открива каде е поголема опасноста

Пред да влезат под тушот, многу луѓе се грижат да го исклучат бојлерот. Има и такви што никогаш не го прават тоа, а прашањето кој е во право се дебатира со години.

Хаусмајстор одговори на прашањето дали бојлерот треба да се исклучи за време на туширањето и зошто прекинувачот FID е клучен и за старите и за новите згради.

За тоа дали бојлерот треба да се исклучува за време на туширањето, но и кога електричните инсталации во бањата можат да претставуваат опасност, објаснува хаусмајсторот Томислав.

„Во секој случај, ако го исклучите бојлерот, нема да направите грешка. Еве, на пример, јас лично не го исклучувам бојлерот кога се туширам, иако живеам во стара зграда која нема заземјување. Можеби треба да го исклучам, но не го правам тоа и немам никакви проблеми“, рече Томислав.

Сепак, ако не ја знаете состојбата на бојлерот и инсталациите, нивната исправност треба да ја провери квалификуван електричар. Тој на почетокот од разговорот зборуваше за опасноста што може да се појави кога водата ќе дојде во контакт со електричните инсталации. Тој изјави дека вакви ситуации ретко се случуваат, но дека бањата е место на кое му треба посебно внимание.

„Тоа се случува доста ретко. Не е многу опасно. Најголемата опасност е во бањата, каде што обично влегуваме боси, што значи дека сме прилично добро заземјени, и таму, кога ќе допреме одреден напон, електричната енергија може да помине низ нашето тело, и таму е најопасна. Сега, ако размислуваме за истекување, за малку вода во некои инсталации, ретко се случува самите инсталации да бидат во контакт со вода. Единственото нешто, велам, е во бањата каде што го имаме тој потрошувач, обично бојлер.“

Тој објасни дека во едно домаќинство членовите се пожалиле на чувство на пецкање за време на туширањето и дека ја барал причината.

„Машината за перење често може да биде извор на некаков напон што пецка. Всушност, имав можност да доживеам многу непријатно пецкање во еден случај кога стоев во кадата. Пецка и е многу, многу непријатно, така што тие веќе се апсолутно исплашени.“

Како што рече тој, во тој случај проблемот потекнува од машината за перење, која не работела за време на туширањето, туку била вклучена во штекер.

„И барајќи ја причината за тоа, ја расклопив инсталацијата, заземјувањето, сè, и на крајот дојдов до заклучок дека причината е машината за перење која не работеше, туку беше само вклучена во штекер со кабел, и сè доаѓаше оттаму, бидејќи во машината за перење има струја и вода, каде што кога се пере алиштата, има и пареа. Овие пареи се кондензираат на проводниците и има некаков вид врска со куќиштето, а куќиштето е заземјено, а потоа преку заземјувањето, кое најчесто во зградите, не е доволно силно за да го распрсне тој напон што може да биде опасен, постои тоа непријатно чувство на пецкање што, верувам, многумина го почувствувале“, објасни тој.

Додаде дека чувство на пецкање може да се почувствува и при допирање на чешмата.

„Ја допирате чешмата, кога ќе ја пуштите водата, и чувствувате пецкање. Ова е честа појава каде што заземјувањето е полошо“, истакна Томислав.

Кога го прашаа што да се прави во таква ситуација, тој одговори дека треба да се јавите кај мајсторот.

Дали чувството на пецкање е знак на опасност?

„Па, тоа е навестување за опасност, бидејќи всушност најголемата опасност, како што реков, е во бањата, бидејќи таму сме најдобро заземјени и таму може да помине најголемата струја низ нашето тело. Значи, 50 mA е многу мала струја, а ако помине низ телото, тоа е смртоносна доза, така да се каже, убива човек.“

Последиците од електричен удар зависат од неколку околности, вклучувајќи ја јачината и времетраењето на струјата и нејзиниот пат низ телото, па затоа наведената вредност не треба да се сфаќа како единствена граница на опасност.

Што е FID прекинувач?

Мајсторот зборуваше и за FID прекинувачот, уред кој ја прекинува струјата кога ќе открие одредено истекување на струја.

„FID прекинувачот, кој всушност, на некој начин го зајакнува тоа заземјување, во смисла на тоа да го направи побезбедно и поедноставно, ако тоа се случи, ако има некаков контакт помеѓу нулата и заземјувањето, тој се исфрла и неговата вредност е 30 mA. Значи, за да се спречи таква струја што може да помине и да убие човек, тогаш FID прекинувачот прво работи и го исклучува“, објасни тој.

Хаусмајстер се осврна и на состојбата на инсталациите во постарите згради.

„Сега, треба да зборуваме за заземјување во постари згради. Заземјувањето, кога е нова зграда, треба да биде добро, и се поставува лента во темелите за да се заземји што е можно поголем дел од површината на нештото. Сепак, зградите полека стареат и со децении тоа заземјување слабее. Значи, во зградите од кои има многу стари, по 60-70 години, заземјувањето дури и не се правело правилно претходно“, вели мајсторот

На прашањето дали старата инсталација во старата зграда е поопасна или лошо изведената инсталација во новата зграда, тој рече дека мисли дека старата инсталација е поопасна.

„Па, сигурно старата инсталација е поопасна. А што се однесува до новата инсталација што е лошо изведена, не знам за такви случаи, таа е направена според прописите. Лентата е поставена и сè е ново, има нови споеви што сè уште не ‘рѓосале и тие споеви со земјата се изгубени“, објасни Томислав.