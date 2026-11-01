„BYD“ најавува ривал на „Rolls-Royce Phantom“

„BYD“ објави најава за „Yangwang Altior“ – луксузна лимузина позиционирана во ценовниот сегмент од 300.000 долари. Премиерата на возилото е закажана за 5-ти ноември во Обединетите Арапски Емирати, што е јасен показател дека „BYD“ го подготвува „Yangwang Altior“ за глобалниот пазар.

Новиот модел го продолжува дизајнерскиот јазик што дебитираше со теренецот „Yangwang U8“. Како што може да се види од најавата, лимузината се одликува со остра, аголна каросерија – карактеристика својствена за класичните модели на „Rolls-Royce“.