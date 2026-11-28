Податоците на Националниот статистички институт на Бугарија покажуваат дека во 2025-та година билатералната трговија достигнала приближно 1,3 милијарди евра.

Трговската размена меѓу Бугарија и Македонија значително се зголемила во последните пет години, но економските односи сè уште се далеку од нивниот целосен потенцијал.

Сепак, според претседателот на Бугарско-македонската трговско-индустриска комора, Атанас Радев, овој обем може да биде двојно, па дури и тројно зголемен доколку компаниите од двете држави поактивно ги искористат можностите за соработка.

Од рекорден извоз до намалување на трговската предност

Во 2020-та година бугарскиот извоз во Македонија изнесувал 435,6 милиони евра, додека увозот од Македонија достигнал 303 милиони евра. Во 2021-ва година вредностите се зголемиле на 575 милиони евра извоз и 372,2 милиони евра увоз.

Растот продолжил и во 2022-ра година, кога извозот достигнал 778,2 милиони евра, а увозот 448,3 милиони евра.

Во 2023-та година бугарскиот извоз го достигнал највисокото ниво во анализираниот период – 883,3 милиони евра. Потоа следувале две години на намалување. Во 2024-та година извозот паднал на 803 милиони евра, а во 2025-та година на 732,6 милиони евра. Во истиот период увозот од Македонија се зголемил на 592,4 милиони евра.

Така, позитивното трговско салдо на Бугарија се намалило од 356,3 милиони евра во 2023-та година на 140,2 милиони евра во 2025-та година, што претставува пад од речиси 61 процент.

Бизнисот бара нови можности

„Постои огромен потенцијал за трговска размена меѓу двете држави“, изјавил Атанас Радев во интервју за БГНЕС.

Според него, сегашниот обем на трговската размена од околу 1,2 до 1,3 милијарди евра може да надмине 2,5 милијарди, па дури и да достигне три милијарди евра.

За таа цел, Бугарско-македонската трговско-индустриска комора планира да организира два деловни форума годишно – еден во Бугарија и еден во Македонија. Организацијата ќе помага во пронаоѓањето деловни партнери, размената на информации, проширувањето на трговските мрежи и реализацијата на инвестиции.

Претседателката на Македонско-бугарската стопанска комора, Билјана Митева, како активни области ги издвојува енергетиката, финансискиот сектор, услугите и рударството. Во неодамнешно интервју за БГНЕС таа го посочила и значењето на трговијата со електрична енергија и природен гас.

Дополнителни можности за соработка постојат во машинската индустрија, електротехниката, прехранбената и хемиската индустрија, како и во создавањето заеднички производствени синџири.

Од географска блискост до економско партнерство

Развојот на транспортниот Коридор 8, модернизацијата на граничната инфраструктура и подобрувањето на условите за инвестиции би можеле да го забрзаат процесот.

Радев става акцент и на надминувањето на психолошките бариери меѓу двете општества.

Податоците покажуваат дека трговската размена има стабилна основа, но губи дел од досегашната динамика. Амбицијата за зголемување на размената на 2,5 до 3 милијарди евра е остварлива долгорочна цел доколку биде поддржана со конкретни инвестиции, институционална помош и одржливи партнерства.