BALFIN Group – над 52 милиони евра платени даноци во првите шест месеци од 2026 година

Износот од над 52 милиони евра претставува директен прилив во јавните буџети на земјите во кои групацијата е присутна. Покрај своите деловни активности и инвестиции, компаниите во рамките на BALFIN придонесуваат за јавните приходи, а со тоа и за финансирањето на јавните услуги во тие земји.

BALFIN Group во првите шест месеци од 2026 година уплати над 52 милиони евра по основ на даноци. Податокот беше објавен од групацијата на социјалните мрежи и го одразува сè поголемиот фискален придонес на компаниите во рамките на BALFIN за економиите на земјите во кои работат.

Даночниот придонес на групацијата го одразува континуираното проширување на нејзините деловни активности, развојот на постојното работење и сè поголемото присуство на нови пазари. Оттука, фискалниот придонес претставува конкретен показател за економската активност што групацијата ја создава на пазарите на кои работи.

BALFIN Group истакнува дека растот на деловното работење оди рака под рака со придонесот за локалните економии и заедници. Групацијата продолжува да го проширува своето присуство на меѓународните пазари, додека инвестициите во различни сектори се насочени кон создавање долгорочна економска вредност.

Со деловни активности во повеќе земји и во повеќе сектори, меѓу кои малопродажбата, недвижностите, финансиските услуги, управувањето со средства и туризмот, BALFIN Group директно вработува повеќе од 5.000 лица и придонесува за одржување на уште над 15.000 работни места преку активности тесно поврзани со компаниите во рамките на групацијата.

Преку плаќањето даноци, вработувањето, инвестициите и развојот на локалните бизниси, работењето на BALFIN создава поширок економски придонес во земјите во кои групацијата е присутна.