Атлантик Група со силен раст на продажбата и профитабилноста, придружен со континуирани инвестиции

Во првите девет месеци од 2026 година, Atlantic Grupa оствари приход од продажба во износ од 962,6 милиони евра, што претставува зголемување од 9,5% во споредба со истиот период од претходната година. Благодарение на силните резултати од продажбата, подобрувањето на бруто-маржата и одговорното управување со трошоците, компанијата постигна двоцифрен раст на профитабилноста. Добивката пред камати, даноци и амортизација (EBITDA) е за 23,0% повисока во однос на првите девет месеци од 2025 година и изнесува 108,6 милиони евра, додека нето-добивката е зголемена за 42,2%, достигнувајќи 46,0 милиони евра.

Силниот раст на продажбата и одговорното управување со трошоците резултираа со ново зголемување на очекуваната профитабилност за 2026 година, при што продолжуваат вложувањата во вработените, маркетингот и клучните проекти.

Најголем раст забележаа деловните области Фармацевтски бизнис, Деликатесни намази и Пијалаци

Структурата на вкупната продажба на „Атлантик Група“ се карактеризира со силна застапеност на сопствените брендови, кои сочинуваат 62,8% од приходите, додека принципал брендовите учествуваат со 27,8%, а фармацевтскиот бизнис со 9,4%. Најзначаен пораст на приходите од продажба, од 18,2%, оствари Стратешката деловна област (СДО) Фармацевтски бизнис, по што следуваат СДО Деликатесни намази со раст од 11,9% и СДО Пијалаци со раст од 6,1%. Меѓу стратешките дистрибутивни области (СДО), предничат меѓународните пазари со раст од 22,2%, при што особено се издвојуваат Германија и Австрија. Во првите девет месеци од 2026 година, продажбата на германскиот пазар е зголемена за 46,0%, додека на австрискиот пазар е остварен раст од 17,8%, што ја потврдува растечката важност на брендовите на Атлантик меѓу европските потрошувачи.

Клучни инвестициски и развојни проекти

Атлантик Дрога Колинска го заврши преземањето на компанијата Осем Д.О.О., која стана дел од Атлантик Група на 1 септември 2026 година. Во Мурска Собота се планирани инвестиции во вкупен износ од 40 милиони евра, вклучувајќи ја и вредноста на аквизицијата, а развојниот план за оваа локација предвидува таа – покрај Изола и Хаџиќи во Босна и Херцеговина – да стане трета производна локација за деликатесни намази, со посебен акцент на извозот на пазарите во Западна Европа.

Продолжувајќи ја веќе успешната дистрибуција на брендот Waterdrop на пазарите во Австрија, Словенија, Хрватска и Србија, Атлантик Група дополнително го зајакна ова стратешко партнерство преку инвестиција од 11 милиони евра во малцински сопственички удел во компанијата. Waterdrop е водечки глобален бренд во категоријата за функционална хидратација, со годишни приходи од приближно 150 милиони евра, а со оваа инвестиција, Атлантик Група го зајакнува своето присуство во растечките категории на производи за широка потрошувачка (FMCG) и учествува во меѓународниот развој на еден исклучително перспективен бренд.