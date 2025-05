Трамп ја гаси „најглупавата технологија кај автомобилите“: „Таа е целосно бескорисна“

Електронскиот систем „Старт-Стоп“, кој автоматски го исклучува и вклучува моторот на автомобилот кога возилото е во мирување, наскоро би можел да стане минато во САД. Овој систем, кој стана речиси задолжителен кај современите автомобили поради неговите наводни еколошки придобивки, беше критикуван од новата администрација на Трамп, која го смета за непотребен и непрактичен.

„Сосема е бескорисно“, рекоа тие.

Системот е дизајниран да ја намали потрошувачката на гориво и емисиите на CO2 со автоматско исклучување на моторот кога автомобилот е во мирување, на пример на семафорите кога семафорот е црвен. Кога возачот ќе притисне на куплунгот или гасот, моторот се рестартира.

Популарноста на функцијата Старт-Стоп драматично се зголеми во последниве години. Податоците покажуваат дека во 2016 година бил присутен само во 9 проценти од автомобилите, додека во 2023 година тој број скокнал на дури 65 проценти од возилата на пазарот.

Ли Зелдин, шефот на Агенцијата за заштита на животната средина на САД (EPA), објави на социјалната мрежа X дека администрацијата на Трамп планира да ги промени правилата поврзани со оваа технологија.

Start/stop technology: where your car dies at every red light so companies get a climate participation trophy. EPA approved it, and everyone hates it, so we’re fixing it. pic.twitter.com/zFhijMyHDe