Протекоа нови детали за Samsung Galaxy Z Fold 7(ФОТО)

Galaxy Z Fold 7 на Samsung доаѓа оваа година, најверојатно во јули.

Од претходно беше познато дека може да биде претставен со Android 16 и One UI 8.0, што беше овозможено со фактот што Google го префрли објавувањето на новата верзија на Android во вториот квартал, односно од април во јуни.

Новите гласини носат поважни детали за следниот преклоплив уред на Samsung кој ќе биде достапен на меѓународно ниво, и не е изненадувачки, тој ќе биде придвижуван од чипсетот Snapdragon 8 Elite за Galaxy, исто како и серијата S25.

Според протечените CAD рендери, Galaxy Z Fold7 доаѓа со подобрена селфи камера под дисплејот, поцврст екран со дополнителни заштитни слоеви, подобра отпорност на вода и прашина, помал набор во средината на екранот, поголема комора за пареа за ладење и подобрени звучници и мотор со вибрации во споредба со неговиот претходник. Но, тоа не е се.

Galaxy Z Fold7 | What's new?



• One UI 8 out of the box

• Upgraded Under Display Camera

• Stronger Display with new layers

• Bigger at 8" inside & 6.5" outside

• New 200mp main camera

• Thinner body at 4.5mm unfolded

• Improved water & dust resistance

Smaller crease…