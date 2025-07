Новиот Galaxy Z Fold7: подигнување на стандардите за смартфони

Најнапредната серија Galaxy Z досега, која беспрекорно ги спојува прецизниот инженеринг и моќната интелигенција за подобрување на секојдневните интеракции – сè во својот најтенок и најлесен дизајн досега

Samsung Electronics денес го претстави Galaxy Z Fold7, уред кој ги комбинира најдобрите аспекти на Galaxy дизајнот, камерата и AI иновацијата во најтенкиот и најлесниот Galaxy Z Fold модел досега. Тој го нуди премиум искуството и перформансите на ултра смартфон, додека открива нови нивоа на ефикасност и продуктивност со поголемиот и имерсивниот дисплеј кога е отворен. Со новиот One UI 8 како основа, тој беспрекорно ги интегрира интелигентните, мултимодални агенти оптимизирани за преклопниот облик.

„Galaxy Z Fold7 ги комбинира Galaxy AI со моќен хардвер за да го испорача најнапредното искуство на смартфон досега“, изјави TM Roh, претседател и в.д. раководител на Device eXperience (DX) Division во Samsung Electronics. „Оваа следна етапа на преклопни уреди ги комбинира дизајнот и инженерството, со AI создадена специјално за преклопниот облик. Тој им овозможува на корисниците ултра искуство што го сакаат—моќно, поимерсивно, интелигентно и преносливо, сè во едно.“

Ултра елегантен, ултра моќен

Најтенкиот, најлесниот Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold7 е создаден за оние кои сакаат секојдневна преносливост и интуитивно чувство на традиционален смартфон, комбиниран со подобрена моќ и флексибилност на поголемиот, отворен дисплеј – сè во еден уред. Со својот ултра тенок и лесен дизајн и поширокиот покривен екран, Galaxy Z Fold7 нуди беспрекорно искуство во движење што го прави пишувањето и прелистувањето лесно кога е споен.

Тежи само 215 грама¹ , Galaxy Z Fold7 е полесен од Galaxy S25 Ultra.

, Galaxy Z Fold7 е полесен од Galaxy S25 Ultra. Мерките само 8.9 мм кога е споен и 4.2 мм кога е отворен² .

. Покривниот екран е 6.5 инчен³ Dynamic AMOLED 2x, поширок екран⁴ со новиот сооднос на аспектите.

Најголемиот екран на Galaxy смартфон

Кога ќе се отвори, тој станува нешто повеќе од само смартфон, претворајќи се во целосно нов уред и откривајќи поширок екран кој го проширува вашиот работен простор за уредување, мултитаскинг и имерзивно гледање – и за максимално искористување на Galaxy АИ. Главниот дисплеј на Galaxy Z Fold7 е 11% поголем од претходната генерација, обезбедувајќи уште повеќе простор за уредување содржини и мултитаскинг низ повеќе апликации.

Главниот дисплеј е 8 инчен⁵ Dynamic AMOLED 2x , нудејќи ултра-раскошен контраст, вистински црни и живописни детали што го прават секој момент од филмовите до мултитаскингот поп.

, нудејќи ултра-раскошен контраст, вистински црни и живописни детали што го прават секој момент од филмовите до мултитаскингот поп. Со Vision Booster и до 2,600 nits пикова светлина, Galaxy Z Fold7 останува одлично видлив дури и во директна сончева светлина.

Изгледа елегантно, но е изграден да биде отпорен

Тенок и лесен, Galaxy Z Fold7 е изграден да се движи со вас, сигурно. Од повторното преклопување до вметнување во чанта, тој е инжениран за секојдневна издржливост и е создаден да трае подолго, со преобликуван хинџ и преклопен дисплеј.

Новиот Armor FlexHinge е потенок и полесен⁶, благодарение на подобрениот дизајн на водени капки и ново имплементираната повеќелиниска структура која ги намалува видливите набори и ја зајакнува издржливоста преку еднакво распределување на стресот.

е потенок и полесен⁶, благодарение на подобрениот дизајн на водени капки и ново имплементираната повеќелиниска структура која ги намалува видливите набори и ја зајакнува издржливоста преку еднакво распределување на стресот. Покривниот дисплеј е изработен со Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 , нова стаклена керамика со кристали вградени во стаклената матрица⁷. Ова го обезбедува издржливоста на екранот и отпорноста на пукнатини и ја обезбедува заштитата во неверојатно тенка форма.

, нова стаклена керамика со кристали вградени во стаклената матрица⁷. Ова го обезбедува издржливоста на екранот и отпорноста на пукнатини и ја обезбедува заштитата во неверојатно тенка форма. Напреден Armor Aluminum⁸ во рамката и хинџ куќиштето ја зголемува силата и цврстината за 10%.

во рамката и хинџ куќиштето ја зголемува силата и цврстината за 10%. Главниот дисплеј е реконструиран да биде поттенок и полесен – но посилен. Ова беше постигнато преку имплементација на титаниумски слој, а Ultra-Thin Glass (UTG) е зголемен за 50%, што го прави дисплејот посилен.

Најмоќен процесор прилагоден за Galaxy

Под хаубата, Galaxy Z Fold7 е поткрепен со најдобриот во класата процесор на Galaxy. Тој е уникатно прилагоден и го прави процесирањето на AI во уредот, како што е превод во реално време и генеративни уредувања, побрзо и попретпазливо.

Snapdragon 8 Elite за Galaxy⁹ овозможува зголемување на перформансите за 41% во NPU, 38% во CPU и 26% во GPU¹⁰ во споредба со претходната генерација. Оваа моќ го поткрепува Galaxy Z Fold7, овозможувајќи му да процесира повеќе AI искуства во уредот без компромис.

Ултра 200MP камера

Ултра детални, ултра јасни фотографии¹¹

Galaxy Z Fold7 ја донесува најдоброто од професионалното Galaxy искуство со камера на преклопен уред, комбинирајќи напреден хардвер со интелигентно процесирање за постојано неверојатни резултати. Неговата висока резолуција камера ги снима неверојатните детали, живописните бои и богатите текстури, враќајќи ве во секој момент. Сликите подобрени со вештачка интелигенција автоматски го оптимизираат осветлувањето, деталите и реалноста, така што фотографиите и видеата остануваат остри и живописни, дури и во услови на слаба осветленост, како што се вечери за значајни настани и сцени во кафулиња доцна навечер.

Првпат во Galaxy Z серијата, 200MP широкоаголна камера , која снима 4x повеќе детали и произведува слики кои се 44% посветли.

, која снима 4x повеќе детали и произведува слики кои се 44% посветли. 10MP 100° широкоаголна камера на главниот дисплеј го проширува вашиот кадар, па кога ќе го отворите телефонот, лесно можете да направите групни селфи и да го уловите целиот момент во една снимка.

на главниот дисплеј го проширува вашиот кадар, па кога ќе го отворите телефонот, лесно можете да направите групни селфи и да го уловите целиот момент во една снимка. Следната генерација ProVisual Engine на Samsung ги обработува сликите побрзо, овозможувајќи секоја фотографија и видео да бидат поостри, живописни и полни со детали.

на Samsung ги обработува сликите побрзо, овозможувајќи секоја фотографија и видео да бидат поостри, живописни и полни со детали. Со Night Video , интелигентното откривање на движење сега ги одвојува движењата од неподвижните позадини за да ги намали шумовите.

, интелигентното откривање на движење сега ги одвојува движењата од неподвижните позадини за да ги намали шумовите. 10-бит HDR обезбедува поголема длабочина на бојата. Резултатот се фотографии и видеа со подлабоки контрасти и поживи детали, без разлика на времето на денот.

Креативно уредување со големиот екран

Galaxy Z Fold7 им дава на корисниците професионално креативно студио во џебот, со алатки со вештачка интелигенција оптимизирани за неговиот голем екран. Корисниците можат да снимаат прекрасни фотографии и видеа, а потоа лесно да ги уредуваат. Од чистење на снимките до отстранување на бучавата во позадина од снимките од кафулињата, подобрувањата со студиски квалитет можат да се направат во неколку лесни чекори. Интуитивните и интелигентни функции на Galaxy Z Fold7 го олеснуваат трансформирањето на фотографиите и видеата во содржина на професионално ниво, без потреба од дополнителни алатки.

Кадрите изгледаат совршени со Photo Assist¹² , кој преместува, брише или зголемува објекти, прилагодува агли и пополнува позадини со AI поддржана прецизност. Додајте декоративни елементи со Portrait Studio¹³ и исчистете фотографии користејќи го подобрениот Generative Edit на Galaxy. Способноста без проблем да се отстранат непожелни луѓе од позадината и да се пополнат позадините ја направи Generative Edit омилена опција, а сега таа е уште поинтелигентна и нуди проактивни предлози со новата функција Suggest Erases која автоматски ќе ги открие и отстрани одвлекувачите на вниманието само со еден допир.

, кој преместува, брише или зголемува објекти, прилагодува агли и пополнува позадини со AI поддржана прецизност. Додајте декоративни елементи со и исчистете фотографии користејќи го подобрениот на Galaxy. Способноста без проблем да се отстранат непожелни луѓе од позадината и да се пополнат позадините ја направи Generative Edit омилена опција, а сега таа е уште поинтелигентна и нуди проактивни предлози со новата функција која автоматски ќе ги открие и отстрани одвлекувачите на вниманието само со еден допир. Уредувањето Side-by-Side и прикажувањето на оригиналот овозможува споредба во реално време на оригиналните слики и уредените верзии на големиот екран, олеснувајќи ја одлуката што да се измени, а што да се задржи.

и овозможува споредба во реално време на оригиналните слики и уредените верзии на големиот екран, олеснувајќи ја одлуката што да се измени, а што да се задржи. Audio Eraser¹⁴ е исто така надграден за да биде поинтелигентен и удобен. Сега има нов прекинувач во Gallery, кој проактивно открива и отстранува непожелни позадински звуци како ветер или сообраќај од видео снимките.

Ултра AI Искуство

Следната ера на Galaxy AI¹⁵ на големиот екран

Galaxy Z Fold7 го користи моќта на преклопниот дисплеј за да го зајакне моќта и удобноста на АИ, нудејќи искуства кои се интуитивни, адаптивни и без напор ефикасни. Со новиот One UI 8 кој е контекстуално свесен и природно одговорен, флексибилниот формат и проширениот екран на Galaxy Z Fold7 нудат поинтуитивен и попотопен начин за интеракција со AI. Постојат помалку преминувања помеѓу апликации и екрани, а повеќе беспрекорна креативност и продуктивност која се одвива непречено на едно место.

Дизајниран како вистински мултимодален агент, One UI 8¹⁶ беспрекорно ги комбинира мултитаскингот на голем екран со интелигентни алатки кои разбираат што пишувате, кажувате па дури и што гледате. И со камера поддржана од AI и приватноста вградена во секој слој, Galaxy Z Fold7 станува паметен и сигурен личен асистент, подготвен да помогне секој момент, секаде.

беспрекорно ги комбинира мултитаскингот на голем екран со интелигентни алатки кои разбираат што пишувате, кажувате па дури и што гледате. И со камера поддржана од AI и приватноста вградена во секој слој, Galaxy Z Fold7 станува паметен и сигурен личен асистент, подготвен да помогне секој момент, секаде. Со новиот One UI 8 на Android 16 , Galaxy Z Fold7 ја дебитира најновата платформа на Samsung, поддржана од AI за преклопни уреди, испорачувајќи го најновото Android искуство директно од кутијата.

, Galaxy Z Fold7 ја дебитира најновата платформа на Samsung, поддржана од AI за преклопни уреди, испорачувајќи го најновото Android искуство директно од кутијата. Gemini Live¹⁷ сега е надграден со мултимодален AI кој разбира што гледате, кажувате и правите, што овозможува беспрекорно пишување или говорење на контекстуални прашања и добивање одговори без потреба од прелистување помеѓу апликациите. И со споделување на екран на Gemini Live или споделување на камера на Gemini Live , едноставно можете да му покажете на Gemini што гледате на екранот или на камерата, а потоа да поставите прашања за добивање на моментални увидувања.

сега е надграден со мултимодален AI кој разбира што гледате, кажувате и правите, што овозможува беспрекорно пишување или говорење на контекстуални прашања и добивање одговори без потреба од прелистување помеѓу апликациите. И со споделување на екран на или споделување на камера на , едноставно можете да му покажете на Gemini што гледате на екранот или на камерата, а потоа да поставите прашања за добивање на моментални увидувања. Со Circle to Search¹⁸ , совети за игри се појавуваат точно кога и каде ви се потребни. Само обележете еден предмет на екранот и добијте моментални резултати, совети или тактики во лебдечки поглед кој обезбедува гладок и непрекинат тек на искуството.

, совети за игри се појавуваат точно кога и каде ви се потребни. Само обележете еден предмет на екранот и добијте моментални резултати, совети или тактики во лебдечки поглед кој обезбедува гладок и непрекинат тек на искуството. Со Galaxy AI оптимизиран за големи екрани, Galaxy Z Fold7 испорачува искуства кои ги максимизираат бенефитите на проширениот преклопен екран за да го зголемат продуктивноста. AI Results View прикажува резултати од АИ функциите во одделен Split View, така што вашата оригинална содржина останува необструктивна и видлива. Можете да бидете поефикасни со Drag & Drop АИ генерирана содржина, вклучувајќи слики и текст, директно од Multi Window. Со алатки како Drawing Assist¹⁹ или Writing Assist²⁰, полесно е од кога било да преместувате идеи и визуели, овозможувајќи полесен креативен процес.

Сигурност подготвена за иднината

Како што мобилните искуства стануваат сè поинтелигентни и меѓусебно поврзани, Samsung ги зајакнува темелите што ги штитат, откривајќи нови заштити на вештачка интелигенција на уредот, проширувајќи го откривањето на закани меѓу уредите и подобрувајќи ја мрежната безбедност со квантно-отпорна енкрипција. One UI 8 носи подобрена приватност на персонализираните искуства со вештачка интелигенција со новата Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)²¹. KEEP создава енкриптирани, специфични за апликацијата средини за складирање во рамките на безбедната област за складирање на уредот, осигурувајќи дека секоја апликација може да пристапи само до своите чувствителни информации и ништо повеќе. Со One UI 8, Samsung го унапредува Knox Matrix за да обезбеди попроактивна и попријателска заштита за корисниците низ целиот екосистем Galaxy. Понатаму, како дел од својата континуирана посветеност на квантно-безбедна безбедност, Samsung ја интегрира постквантната криптографија во Secure Wi-Fi²². Ова подобрување го обезбедува процесот на размена на клучеви во сржта на енкриптираните врски, помагајќи да се обезбеди робусна приватност дури и преку јавни мрежи.

Брза корисничка поддршка

Samsung, исто така, лансираше услуга за брза поддршка во Европа²³ за сопствениците на Galaxy Z серијата. Новото премиум искуство со услугата е бесплатно за сопствениците на Galaxy Z серијата и нуди посветена помош од стручни и високо обучени експерти за поддршка на Samsung во продавница²¹, преку онлајн разговор или преку телефон.

Достапност и понуди

Galaxy Z Fold7 е достапен за пред-нарачки почнувајќи од 9 јули 2025, со општа достапност започнувајќи од 25 јули 2025. Galaxy Z Flip7 ќе биде достапен во сина, сребрена и црна боја²⁴. За повеќе информации за Galaxy Z Fold7, посетете ја https://www.samsung.com/mk.

