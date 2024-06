Илон Маск: Работам на нов план за Тесла, ќе биде епски

Илон Маск тврди дека работи на „Tesla Master Plan 4“ – вториот дел од тековниот мастер план во последните две години.

Првиот и вториот дел од „мастер планот“ на Маск за Тесла се важни документи во компанијата кои, на многу начини, го отворија патот за нејзиниот успех.

Тесла ги постигна повеќето цели наведени во првите два мастер планови.

Минатата година Маск го објави „Master Plan 3“ преку презентација и документ.

Третиот дел значително се разликуваше од првите два. Тој не се фокусираше на специфичен патоказ за производи, како првите два, туку работеше да пресмета како да се пресели во глобална одржлива економија преку електрични возила и обновлива енергија.

Сега, извршниот директор вели дека веќе работи на „Tesla Master Plan 4“.

Working on the Tesla Master Plan 4. It will be epic.