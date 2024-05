WITCON 2024: Кога технологијата и бизнисот се спојуваат во едно

Подгответе се да го поминете следното ниво на бизнис и технолошката игра со WITCON 2024, низ целодневно искуство во хотел Мериот на 18-ти мај. Ова не е една обична конференција; тоа е моќен настан каде што технолошките и деловните професионалци доаѓаат да споделат знаења, искуство и да ги споделат најновите трендови со цел истите да ги реализираат.

Напишете ја својата скрипта за успех со знаењата и искуствата на повеќе од 25 говорници од индустријата и панел-дискусии со теми од интерес предводени од лидерите во индустријата. WITCON 2024 не е само настан; тоа е платформа каде сонувачите, иноваторите и лидерите се спојуваат за да ја редефинираат индустријата.

Без разлика дали сте искусен професионалец, иноватор или само на почеток од вашата кариера, WITCON гарантира искуство кое не е само трансформативно, туку и незаборавно.

„Како локален амбасадор на Women in Tech Macedonia, ја повлекувам завесата за да ја откријам моќта на WITCON 2024! Ова не е само уште една конференција; тоа е мастер-клас за искористување на можностите и предизвикување на иновативноста во технологијата и бизнисот во овој регион. Придружете ни се додека ја отклучуваме вратата кон вашиот следен голем пробив! Подгответе се да се поврзете, да научите и да го ослободите вашиот потенцијал! Воедно, би сакала да изразам и огромна благодарност до сите наши спонзори, соработници и поддржувачи без кои ова немаше да можеме да го реализираме“, вели Моника Ризовска Таневска, амбасадор на Women in Tech Macedonia & глобален Community Director на Women in Tech.

Не ја гледајте само револуцијата; водете ја. Обезбедете го вашето место на WITCON 2024 денес и купете го својот билет на https://bileti.mk/e/WITCONtech

За WITCON:

WITCON е врвна технолошка и конференција посветена на истражување на пресекот на иновациите, технологијата и претприемништвото. Секоја година, WITCON обединува индустриски лидери, експерти и ентузијасти за да разменуваат идеи, да создаваат партнерства и да инспирираат промени. Со динамична постава на говорници, панел дискусии и можности за вмрежување, WITCON е крајната дестинација за оние кои би сакале да ја обликуваат иднината на технологијата и бизнисот.