НАСА истражува „мистериозен објект“ кој се сруши на куќа во Флорида и проби два ката

Мистериозен објект кој падна врз куќа во Флорида во март предизвика загриженост, а НАСА сега ги истражува околностите на инцидентот поврзани со предметниот објект.

Алехандро Отеро од Неапол, Флорида го сподели алармантниот инцидент на социјалните мрежи, наведувајќи дека објектот „дошол низ покривот и поминал низ 2 ката“. Тој се сомнева дека тоа би можело да биде фрагмент од товарна палета, која можеби содржи стари батерии, која била пуштена од Меѓународната вселенска станица уште во 2021 година.

Според официјалните проекции, отпадот се очекуваше безопасно да се распадне по повторното влегување во атмосферата на Земјата на 8 март. Снимката на надзорната камера на куќата на Отеро го снимила вознемирувачкиот момент на падот на споменатиот објект, а несреќата наводно се случила во 14 часот и 34 минути по локално време.

Астрофизичарот Џонатан Мекдауел реагираше како одговор на објавата на Отеро на платформата X, истакнувајќи дека времето се совпаѓа со проценката на Вселенските сили за остатоците кои влегуваат во атмосферата на Земјата над Мексиканскиот залив.

Инцидентот привлече внимание откако локалниот медиум winknews.com објави за него на 15 март. НАСА го собра објектот во соработка со сопственикот на куќата и ќе го анализира објектот во вселенскиот центар Кенеди на НАСА на Флорида што е можно поскоро за да го утврди неговото потекло, соопшти НАСА потоа.

Ars Technica укажува на потенцијалните сложености во преземањето на одговорноста за инцидентот, истакнувајќи дека батериите, иако припаѓаат на НАСА, биле прикачени на структурата на палети лансирана од Јапонската вселенска агенција.

Случаите на вселенски отпад што ја погоди Земјата не се без преседан, со минати инциденти, вклучително и дел од капсулата SpaceX Dragon што слета на австралиска фарма за овци во 2022 година. Згора на тоа, ракувањето на Кина со ракетите Long March наиде на критики од НАСА, бидејќи останува загриженоста за нивните безбедносни мерки при повторното влегување во атмосферата на Земјата.

