„Заокружи и пребарувај“: „Google“ има нова опција (ВИДЕО)

„Google“ најави нов начин на пребарување на телефоните со „Android“, наречен „Circle to Search“, односно „Заокружи и пребарувај“.

Оваа функција ќе им овозможи на корисниците да пребаруваат од која било апликација на нивниот телефон користејќи гестови за да кружат, вкрстуваат или допираат на она што ги интересира.

Како што објаснуваат од „Google“, целта е да се направи интеракцијата со пребарувањето на „Google“ поприродна – на пример, кога гледате видео или фотографија во апликација или испраќате пораки со пријателите.

На пример, ако се допишувате за ресторан, доволно е да кликнете на името на ресторанот за да видите повеќе детали за него или поминете низ низа зборови за да ја претворите низата во пребарување.

Кога сте заинтересирани за нешто визуелно на екранот, можете да го заокружите и да пребарувате на тој начин. На пример, „Google“ предлага да можете да заокружите пар очила за сонце што ги носи некоја славна личност, а потоа тие автоматски ќе се претворат во пребарување, без да морате да одите во апликацијата „Google“ одделно.

Резултатите од пребарувањето што ќе ги видат корисниците ќе се разликуваат врз основа на нивното барање и производот на „Google Labs“ што ќе го изберат.

За едноставно пребарување на текст, може да видите традиционални резултати од пребарувањето, додека барањето што комбинира слика и текст – или „повеќе пребарување“, како што го нарекува „Google“, користи генеративна вештачка интелигенција.

