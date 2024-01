Киев жестоко нападнат, Полјаците подигнаа авиони Ф-16 (ВИДЕО)

Утрово руските сили ги нападнаа Киев и Харков со беспилотни летала и ракети, откако претседателот Владимир Путин најави жестоки напади.

My home is now partially in rubble. I have no windows on one side anymore. I have minor injuries but I am alive. The fires are everywhere. russia you will pay. pic.twitter.com/rLaITQowkV