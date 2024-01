ЦУНАМИ ОД 5 МЕТРИ И СЕ ЗАКАНУВА НА ЈАПОНИЈА: Паника по разорниот земјотрес кај најголемата нуклеарна централа во светот

Земјотрес со јачина од 7,6 степени според Рихтеровата скала денеска го погоди северниот дел на централна Јапонија. Јапонската метеоролошка агенција издаде предупредување за цунами долж западните крајбрежни области на префектурите Ишикава, Ниигата и Тојама.

Се верува дека цунами со бранови високи до 5 метри ќе стигне до Ното во префектурата Ишикава, наведува метеоролошката агенција. Бранови високи повеќе од еден метар веќе го погодија брегот на градот Ваџима во префектурата Ишикава, објави NHK.

Како што соопшти Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар, земјотресот со јачина од 7,4 степени бил на длабочина од 13 километри, а епицентарот бил на 90 километри северно од Такаока и 47 километри североисточно од Анамитсу.

Нему му претходеше земјотрес со јачина од 5,7 степени.

На социјалните мрежи се објавени видеа од земјотресот во Јапонија.

BREAKING NEWS 🚨 7.4-Magnitude huge earthquake hits Japan, tsunami warning also issued.



1-Metre High waves hit Wajima city while tsunami of up to 5 metres high are believed to be reaching. Hokuriku Electric Power is checking for any irregularities at its nuclear power plants.… pic.twitter.com/DhjwZyvq5S