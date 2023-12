The New York Times го тужи креаторот на ChatGPT, бара милијарди долари

The New York Times го тужи OpenAI, сопственикот и креаторот на ChatGPT, за кршење на авторските права со популарната апликација која користи вештачка интелигенција.

Во тужбата, во која како обвинети се именува и косопственикот на OpenAI и софтверскиот гигант Microsoft, се вели дека компаниите треба да одговараат за отштета од „милијарди долари“.

ChatGPT и другите големи јазични модели (LLM) „учат“ со анализа на огромни количини на податоци, кои често се наоѓаат на интернет. Ниту OpenAI ниту Microsoft сè уште не ја коментирале тужбата. Во тужбата се тврди дека „милиони“ написи објавени од The New York Times биле користени без негова дозвола за да се направи ChatGPT попаметен. Исто така, се тврди дека алатката сега се натпреварува со весниците како сигурен извор на информации.

Се вели дека ChatGPT понекогаш генерира „дословни цитати“ од написите на The New York Times кога се прашуваат за тековните настани, до кои не може да се пристапи без да се плати претплата. Според тужбата, тоа значи дека читателите можат да добијат содржина на The New York Times без да плаќаат – што значи дека ги губи приходите од претплата, како и приходите од реклами од луѓето што ја посетуваат веб-страницата.

Во тужбата се наведува и примерот на пребарувачот Bing на Microsoft, кој користи некои алатки кои работат со помош на ChatGPT. Тој пребарувач, се вели во тужбата, прикажува резултати преземени од веб-локација во сопственост на The New York Times, без да се поврзе со статијата или да вклучи линкови за упатување што NYT ги користи за да генерира приходи.

Microsoft инвестираше повеќе од 10 милијарди долари во OpenAI. Тужбата, поднесена денеска пред федералниот суд на Менхетен, открива дека The New York Times неуспешно им пристапил на Microsoft и OpenAI во април барајќи „пријателска разрешница“ за прашањето за авторските права.

Тужбата на NYT доаѓа околу еден месец по период на хаос во OpenAI, каде што ко-основачот и извршен директор Сем Алтман беше отпуштен – а потоа повторно ангажиран – во рок од неколку дена.

Неговото отпуштање ги шокираше инсајдерите во индустријата и доведе до тоа персоналот да се заканува со масовни оставки доколку не биде вратен на функцијата. Но, покрај внатрешните проблеми, компанијата сега се соочува и со повеќе тужби поднесени оваа година. Во септември, сличен случај за прекршување на авторските права беше поднесен од група американски автори, меѓу кои и писателот на „Game of Thrones“, Џорџ Р.Р. Мартин и писателот Џон Гришам.

Ова следува по правната постапка што ја започна комичарката Сара Силверман во јули, како и отвореното писмо потпишано од авторите Маргарет Атвуд и Филип Пулман истиот месец, во кое се повикуваат компаниите за вештачка интелигенција да им платат компензација за користењето на нивната работа.

OpenAI, исто така, се соочува со тужба заедно со Microsoft и веб-страницата за развивачи GitHub, поднесена од група компјутерски експерти кои тврдат дека нивниот код бил користен без нивна дозвола за обука на вештачка интелигенција наречена Copilot.

Покрај овие постапки, имаше многу случаи покренати против развивачите на таканаречената генеративна вештачка интелигенција, односно вештачка интелигенција која може да создава фотографии или слики врз основа на прашања за текст. Во јануари, група уметници ги тужеше Stability AI и Midjourney, апликации кои создаваат слики според прашања за текст, тврдејќи дека тие работат само ако се обучени за уметнички дела заштитени со авторски права.