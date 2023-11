ОФИЦИЈАЛНО ПОТВРДЕНО: На Венера има кислород и среде бел ден

Астрономите открија атомски кислород во дневната атмосфера на Венера во новото истражување. Ваквото директно набљудување во текот на денот на оваа планета дава вреден увид во сложената динамика на атмосферската циркулација на Венера, фрлајќи светлина врз загадочниот сосед на Земјата.

Венера, иако е слична на Земјата по маса и состав, во многу други аспекти е екстремно различна од нашата планета. Неговите густи облаци доминирани од јаглерод диоксид ја покриваат неговата површина, создавајќи ефект на стаклена градина што резултира со температури на површината кои достигнуваат жешки 464 степени Целзиусови.

Од овие облаци паѓа кисел дожд, а атмосферата на планетата се движи со неверојатна брзина, при што ветровите достигнуваат брзина од над 700 километри на час.

Прашањето за тоа како Венера и Земјата толку значително се разидоа останува мистерија. Истражувањето на атмосферата на Венера е клучен елемент за дешифрирање на разликите меѓу двете планети и откривање на нивната заедничка историја, пишува „Sajens alert“.

Атомскиот кислород, за разлика од кислородот што го дишеме (молекуларен кислород или О2), се состои од поединечни атоми на кислород со висока реактивност. Овие атоми лесно се прикачуваат на други елементи и не остануваат долго.

