Путин свика состанок со државниот врв поради Дагестан

Настаните во Махачкала, Дагестан, се резултат на надворешно мешање, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.

Како што истакна, во текот на денот рускиот претседател Владимир Путин ќе одржи седница на која ќе се разговара за обидот на Западот да ги искористи настаните на Блискиот Исток за да го подели општеството.

На состанокот ќе учествуваат шефовите на сите безбедносни агенции, премиерот Михаил Мишустин, министерот за надворешни работи Сергеј Лавров и заменик-шефот на Советот за безбедност на Русија Дмитриј Медведев.

Шефот на Дагестан, Сергеј Меликов, претходно изјави дека од странство се прават обиди за дестабилизација на ситуацијата во оваа руска република, вклучително и преку проукраинските канали на Телеграм.

Според Меликов, еден од каналите на Телеграм, кој објавува покани до жителите на регионот да излезат на митинзи, е контролиран од странство.

– Денеска добивме апсолутно веродостојни информации дека каналот “Добро утро Дагестан” се управува и регулира од територијата на Украина – предавници– додаде шефот на републиката.

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE