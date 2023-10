Хамас со 150 ракети го нападна Тел Авив(ВИДЕО)

Вооруженото крило на милитантната група Хамас денеска соопшти дека истрелало 150 ракети кон најголемиот град во Израел, Тел Авив, пренесува Ројтерс.

Низ Тел Авив се слушаат сирени и повеќе од десетина силни експлозии, јавуваат новинарите на „Си-ен-ен“ од терен.

Локалните медиуми известуваат дека израелската влада ја прекина седницата поради нападот на Тел Авив.

‼️ In response to tower bombing in the center of #Gaza, #Hamas launches major 150 missile attack on #TelAviv – Hamas statement. pic.twitter.com/T7YyPEifNL