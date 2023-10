Најсилниот суперкомпјутер во Европа: Ѕвер кој ќе прави трилион пресметки во секунда

ЈУПИТЕР ќе има три пати поголем компјутерски капацитет од актуелниот најсилен европски суперкомпјутер.

Германскиот Partec и францускиот Atos објавија дека ги здружиле силите за да го создадат првиот суперкомпјутер во Европа кој ќе врши трилион пресметки во секунда.

Конзорциумот во средата објави дека склучил договор за снабдување со европската компјутерска компанија со високи перформанси EuroHPC, заеднички проект на Европската унија, европските земји и приватни компании чија цел е промовирање на суперкомпјутери во Европа.

We've awarded the tender for the most powerful computer in Europe.



JUPITER will be the first system in Europe to achieve exascale performance, with the ability to execute over one billion billion calculations per second.



It will place the EU as a world leader in supercomputing.