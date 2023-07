ChatGPT доаѓа на Android следната недела

Добри вести доаѓаат за корисниците на Android – имено ChatGPT за Android започнува следната недела. Веста беше објавена на Твитер и апликацијата е веќе наведена во Google Play Store. Апликацијата во моментов не може да се преземе, но корисниците можат да го изразат својот интерес со кликнување или допирање на копчето за нарачка однапред.

Деталите за апликацијата се прилично ретки во моментов, но од сликите од екранот и описот на апликацијата, изгледа многу слично на верзијата за iOS. Може да се користи и со бесплатни и со платени Plus ChatGPT сметки.

Мобилното искуство на ChatGPT е речиси идентично со искуството на десктоп, само на помал екран. Вашите разговори се синхронизираат со сите уреди на кои сте најавени и можете да прашате за сè, од идеи за подароци до историски факти. Сè уште не е познато дали ќе можете да користите гласовно внесување на ChatGPT за Android како што можете со ChatGPT за iOS.

Апликацијата можете да ја видите овде.

