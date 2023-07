Google тестира вештачка интелигенција која може да пишува вести

„Google“ започна со тестирање на алатката за вештачка интелигенција наречена „Genesis “ која може самостојно да создава новински написи, објави „New York Times“.

Како што објави Business Insider, Genesis може да креира вести врз основа на детали за тековните настани, а Google ги нуди на истакнати медиумски куќи како New York Times, Washington Post и News Corp, која е во сопственост на Wall Street Journal и The Times of London.

Оние кои ја видоа презентацијата на Google за Times рекоа дека алатката нема свест за трудот потребен за производство на точни вести и дека алатката е „вознемирувачка“.

„Во партнерство со медиумските издавачи, особено со малите издавачи, ние сме во најраните фази на истражување на идеи за потенцијално обезбедување алатки за вештачка интелигенција за да им помогнеме на новинарите во нивната работа“, изјави портпаролот на Google за Insider.

Google додаде дека компанијата сака да ја зголеми продуктивноста на новинарите на ист начин како што вештачката интелигенција станува се подостапна во Gmail и Google Docs.

„На пример, алатките за вештачка интелигенција може да им помогнат на новинарите да дојдат до наслови или да пишуваат во различни стилови“, додаде портпаролот.

„Едноставно кажано, овие алатки не се наменети и не можат да ја заменат критичната улога на новинарите во известувањето, креирањето и проверката на нивните стории“, се вели во извештајот.

Алатката на Google доаѓа откако неколку медиумски организации ширум светот веќе најавија дека ќе истражуваат како вештачката интелигенција може да им помогне на новинарите. Овие организации ги вклучуваат New York Times, Insider и најголемиот издавач во САД, Gannett.

Но, оваа технологија веќе почна да предизвикува проблеми во редакциите: Irish Times мораше да ја повлече статијата делумно напишана од ChatGPT.

Минатиот месец, најпродаваниот европски весник, германски Билд, отпушти околу 200 луѓе и предупреди на идни намалувања поради „можностите што ги нуди вештачката интелигенција“, објави Guardian.