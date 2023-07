Објавени видеа од рацијата на имотот на Пригожин: Во империјата на готвачот на Путин пронајдени милиони во кеш, личен хеликоптер, лажни пасоши и колекција перики

Руската државна телевизија изврши жесток напад врз Евгениј Пригожин, прогонетиот шеф на платеничките сили на Вагнер, велејќи дека истрагата за краткотрајниот бунт на приватната армија против воената елита на Москва сè уште е во тек.

На руската државна телевизија 60 минути, шефот на Вагнер беше означен како „предавник“, а на гледачите им беше кажано дека кривичната постапка против Пригожин е во полн ек. Исто така, беше прикажано и видео од рацијата на имотот на Пригожин, на која тој наводно поседува повеќе од 6,5 милиони американски долари во готовина, колекција на перики, соба опремена за лекување како и неколку пасоши со различни лажни имиња.

Програмата наречена „60 минути“ емитувана во средата навечер на државниот ТВ канал „Русија-1“ го покажа, како што беше најавено, ексклузивна снимка направена за време на полициските рации во канцеларијата на Пригожин во Санкт Петербург и еден од неговите имоти во тој град.

Водителот на програмата на државната телевизија, рускиот пратеник Евгениј Попов, изјави дека Пригожин е „предавник“, а потоа снимката од рацијата ја презентираше специјално поканетиот гостин – новинарот Едуард Петров. Снимките беа претставени како доказ за „криминалното минато и лицемерието на Пригожин во повикувањето на корупција во вооружените сили“.

Видеото покажува кутии полни со готовина во неговата канцеларија и купишта долари во неговата луксузна резиденција, заедно со, како што се вели, неговиот личен хеликоптер, складиште за оружје, колекција на перики, комплетно опремена просторија за лекување.

„Никој не планираше да го затвори овој случај. „Истрагата е во тек“, рече Петров, кој рече дека инспекторите заклучиле дека видеото што го користел Пригожин како изговор за започнување на бунтот, покажувајќи наводен руски напад на платенички логор, е лажна.

Беа прикажани слики од вооружени руски спроведувачи кои влегуваат во канцеларијата на Пригожин.

