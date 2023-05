Експертите предупредуваат: Вештачката интелигенција ќе замени четвртина од работните места, а еве кој ќе се спаси

Среде разговорите за вештачката интелигенција која ги заменува работниците, експертите велат дека има некои работни места кои компјутерите нема да можат да ги преземат – барем за некое време.

Од почетокот на индустриската револуција, имаше закани дека новите машини – од механизирани разбои до микрочипови – ќе ги узурпираат работните места на луѓето. Во принцип, народот победи. Сега, велат некои експерти, со сеприсутноста на вештачката интелигенција на повидок, заканата се реализира – роботите навистина преземаат некои работни места, пишува Би-Би-Си.

Извештајот на Голдман Сакс од март 2023 година проценува дека вештачката интелигенција способна да генерира содржина може да изврши четвртина од работите што моментално ги извршуваат луѓето. Во Европската унија и САД, се вели во извештајот, 300 милиони работни места може да бидат изгубени поради автоматизацијата. А тоа би можело да биде страшно, вели Мартин Форд, автор на книгата Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everithing.

„Тоа не е само дека може да им се случи на поединци, тоа може да биде доста системско. Тоа може да се случи на голем број луѓе, потенцијално сосема ненадејно, потенцијално на сите во исто време. И тоа има импликации не само за тие поединци, туку исто така и за целата економија“, вели Форд.

За среќа, не се сите вести лоши. Експертите предупредуваат со одредена претпазливост: Сè уште има работи за кои вештачката интелигенција не е способна – задачи кои вклучуваат изразито човечки квалитети, како што се емоционалната интелигенција и размислувањето надвор од кутијата. И префрлањето на улоги кои користат такви вештини може да ги намали вашите шанси да бидете заменети.

Три безбедни категории

„Мислам дека има три категории кои ќе бидат релативно безбедни во догледна иднина. Првата би била работни места кои се навистина креативни, па кога не работите со шаблоните или само ги преуредувате работите, всушност доаѓате до нова идеја и градење нешто ново“, вели Форд.

Тоа не мора да значи дека сите работи кои се сметаат за „креативни“ се безбедни. Всушност, работите како графичкиот дизајн и улогите поврзани со визуелните уметности би можеле да бидат меѓу првите што ќе исчезнат; основните алгоритми можат да го насочат роботот да анализира милиони слики, овозможувајќи AI веднаш да ја совлада естетиката. Но, постои одредена безбедност во другите видови на креативност, истакнува Форд:

„Во науката, медицината и правото, луѓето чија работа е да смислат нова правна или деловна стратегија можат да бидат спокојни. Мислам дека сè уште ќе има простор за човечки суштества.

Друга заштитена категорија се работните места кои бараат софистицирани меѓучовечки односи. Форд ги издвојува медицинските сестри, деловните консултанти и истражувачките новинари:

„Ова се работни места кои бараат многу длабоко разбирање на луѓето. Мислам дека ќе помине долго време пред вештачката интелигенција да има способност да комуницира на начини кои навистина градат односи“.

Третата безбедна зона, вели Форд, вклучува работни места кои бараат висока мобилност и умешност и способност за решавање проблеми во непредвидливи средини. Ова се однесува на работните места на електричари, водоводџии, заварувачи и слично.

“Ова се работни места каде што постојано се соочувате со нова ситуација. Тие се веројатно најтешките за автоматизација. За да ги автоматизирате овие типови на работни места, ќе ви треба научно-фантастичен робот. C-3PO од Војна на ѕвездите”, изјави Форд за Би-Би-Си.