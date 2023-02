„BNP Paribas“ најави откуп на акции за 5 милијарди евра

Францускиот кредитор „BNP Paribas“ објави дека ќе откупи акции за 5 милијарди евра по продажбата на нејзината американска поделба. Банката ги зголеми целите за профитабилност откако трговците пријавија квартал што е подобар од многу ривали од Волстрит, објави „Bloomberg“.

Банката со седиште во Париз ќе распредели околу 4 милијарди евра поврзани со продажбата на „Bank of the West“ и 962 милиони евра како дел од нејзината редовна политика за враќање на акционерите во две транши во 2023-та година, се вели во соопштението.

За четвртиот квартал од 2022-ра година, банката објави нето добивка од 2,15 милијарди евра, што е под проценките и е намалено за речиси 7% на годишно ниво поради зголемените трошоци. Сепак, приходите од тргувањето со должнички хартии од вредност скокнаа за 45%, над просечната проценка на Волстрит и подобар од растот на европскиот конкурент „Deutche Bank“.

„BNP Paribas“ ја продаде „Bank of the West“ кон крајот на 2021-ва година на канадската „Bank of Montreal“ за повеќе од 16 милијарди долари, повисока цена отколку што очекуваа многу набљудувачи. Неочекуваните пари ги поддржуваат плановите на банката да се прошири во Европа во време кога зголемените каматни стапки го прават кредитирањето во регионот попрофитабилно, а пооптимистичката економска перспектива ги држи под контрола резервите за заеми.

– Поставуваме амбициозни финансиски цели и го следиме нашиот технолошки напредок – рече извршниот директор Жан Лоран Бонафе во изјавата.

„Банката има 7,6 милијарди евра за инвестирање во технологија и потенцијални аквизиции, што може да вклучи зајакнување на управувањето со средства или влегување во осигурување, рече главниот финансиски директор Ларс Махенил.

Банката ја зголеми својата цел за 2025-та година за раст на нето добивката на над 9% од над 7% и враќање на материјалниот капитал на околу 12% од над 11%. Таа постави нова цел за раст на заработката по акција од повеќе од 12% во текот на периодот.

Тргувањето со фиксни приходи забележа пораст на приходите до 1,1 милијарди евра (за 45%), што е значително над проценките на аналитичарите за 855,6 милиони евра и го надмина скокот на Волстрит од 28%.

Во тешкиот квартал за трговците со капитал, „BNP Paribas“ ја ограничи штетата на 3,4 отсто пад на приходите од тој бизнис, во споредба со падот од 10 отсто на Волстрит.

Приходите на глобалниот банкарски оддел, во кој се сместени нејзините советодавни операции и операции на пазарите на капитал, се зголемија за 15% во однос на претходната година на 1,5 милијарди евра. Резултатот го намали трендот за еден квартал во кој компаниите се воздржуваа од издавање долгови и капитал во услови на несигурна перспектива, помогната од перформансите на оперативната банкарска единица, која имаше корист од зголемувањето на каматните стапки.

Одделот за комерцијално, лично банкарство и услуги на „BNP“, кој ги вклучува и операциите на малопродажба, објави раст на приходите од 8% на годишно ниво поради зголемените каматни стапки.

Коефициентот „CET1“ на заемодавачот, клучна мерка за неговата финансиска сила, изнесуваше 12,3% на крајот на декември 2022-ра година.