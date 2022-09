Омилена опсесија на Мадона е сексот, жали за двата брака

Мадона е опседната со секс.

Поп иконата – која претходно беше во брак со Шон Пен во 80-тите, а потоа со Гај Ричи од 2000 до 2008 година – во новото видео призна дека жали за двата нејзини брака.

На прашањето која е нејзината моментална омилена опсесија, таа рече: „Секс. И се каам што се омажив. И двата пати“.

Кралицата на попот (64) сними ново видео на нејзиниот канал на „Јутјуб“, насловено Finally Enough Talk: 50 Questions With Madonna, во чест на прославата на нејзиниот нов компилациски албум Finally Enough Love: 50 Number Ones.

На видеото се гледа како оди низ дворот на фарма во мрак и одговара на серија прашања.

Потоа зема купче моркови за да ги нахрани коњите и прашува со поглед кон камерата: „Ве потсетува на нешто?“

Репортерот ја прашува што ја одржува во животот, кое е нејзиното најголемо задоволство, кој е нејзиниот знак во хороскоп, која е причината за нејзината успешна кариера и друго.

На сите прашања, таа одговори: „Секс“.

На други места во видеото – на кое се гледа потпрена на моторцикл или се вози во количка за голф – ја прашуваат која мода ќе ја носи до крајот на животот.

Таа одговара: „Мојот вибратор ѓердан од 24 каратно злато“.