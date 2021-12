Француската банка „BNP Paribas“ ја продава својата американска подружница „Bank of the West“ на „Bank of Montreal BMO“ за 16,3 милијарди долари во една од најголемите банкарски зделки неодамна.

Целосно готовинската трансакција ќе го олесни проширувањето на „Bank of Montreal“ во Соединетите Држави, каде што работи на зголемување на своето присуство во последниве години. Комбинираните средства на банките ќе изнесуваат околу 870 милијарди долари. Се очекува договорот да биде завршен во 2022-ра година, пишува „The Wall Street Journal“.

„Bank of the West“ управува со комерцијални и потрошувачки банкарски сегменти, покрај специјализираното финансирање и други услуги. Банката со седиште во Сан Франциско има депозити од околу 89 милијарди долари, средства од околу 105 милијарди долари и околу 500 филијали на Средниот Запад. Од 1979-та година е во сопственост на француската „BNP“.

„BNP“ соопшти дека останува посветена на својот корпоративен и институционален банкарски бизнис во САД. Во последниве години, „Bank of the West“ генерира околу 5% од приходите на француската банка пред оданочување.

„BNP“ соопшти дека планира да откупи акции за да ги компензира своите акционери за намалувањето на заработката по акција. Исто така, ќе ги искористи приходите за да расте во Европа, да инвестира во технологија и аквизиции. Акциите на банката пораснаа за 1,1%, надминувајќи го индексот на „Euro Stoxx Banks“, кој падна за околу 1%.

„Wall Street Journal“ во неделата објави дека „BNP“ и „ВМО“, како што е позната „Bank of Montreal“, се во напредни разговори и дека договорот би можел да биде склучен оваа недела.

„Bank of Montreal“ е четврта по големина банка во Канада. Нејзината американска поделба обезбедува околу 38 отсто од приходите на банката денес, за разлика од 28 отсто пред три години, рече извршниот директор Дерил Вајт во разговор со инвеститорите на почетокот на овој месец. Приходите на американската поделба на банката се зголемија за 58% во четвртиот квартал во споредба со растот од 42% во канадскиот оддел.

Во Соединетите Американски Држави, „BMO“ работи со трговија, малопродажба, управување со богатство и пазари на капитал. Банката соопшти дека гледа голем потенцијал за раст во нејзиниот бизнис за управување со богатството во САД.

„ВМО“ ја отвори својата прва филијала во САД во 1818-та година, околу една година по нејзиното основање. Во 1990-тите, таа стана првата канадска банка со која се тргува на Њујоршката берза. Нејзината пазарна вредност е околу 69 милијарди долари.

Ограничените можности за домашен раст ги принудуваат поголемите канадски кредитори кои сакаат да се прошират надвор од јужната граница.

Во 2015-та година, „Royal Bank of Canada“, вториот по големина кредитор во земјата, ја купи „City National Corp“ со седиште во Лос Анџелес за 5,4 милијарди долари. Најголемата канадска банка, „Toronto-Dominion“, сега има повеќе филијали во САД отколку во Канада.