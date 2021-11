Американската банка „JP Morgan Chase“ повторно е системски најважната банка во светот, според најновото годишно рангирање на најдобрите кредитори на Одборот за финансиска стабилност (FSB), изготвено од регулаторите од Г20.

Советот ги рангира 30-те најважни банки во светот, пренесува „Reuters“.

За да бидат вклучени во списокот, банките мора да имаат дополнителен капитал и да подлежат на поинтензивен надзор за да се избегне повторување на спасувањето на даночните обврзници за време на банкарската криза пред повеќе од една деценија.

Кредиторите на списокот обично имаат капитални бафери кои се над барањата на „FSB“.

30-те банки вклучени во листата се поделени во четири групи според тоа колку се систематски, меѓусебно поврзани и сложени, при што „JP Morgan“ сега е во повисока група од нејзините најблиски конкуренти.

Следната група ги вклучува „BNP Paribas“, „Citigroup“ и „HSBC“, а во третата се „Bank of America“, „Bank of China“, „Barclays“, „China Construction Bank“, „Deutsche Bank“, „Goldman Sachs“, „Industrial and Commercial Bank of China“ и „Mitsubishi UFJ FG“.

Последната група ги вклучува „Agricultural Bank of China“, „Bank of New York Mellon“, „Credit Suisse“, „Groupe BPCE“, „Groupe Crédit Agricole“, „ING Bank“, „Mizuho FG“, „Morgan Stanley“, „Royal Bank of Canada“, „Santander“, „Société Générale“, „Standard Chartered“, „State Street“, „Sumitomo Mitsui FG“, „Toronto Dominion“, „UBS“, „UniCredit и „Wells Fargo“.