Двојка од Чикаго јавно објави фактура за луѓе кои не се појавиле на нивната венчавка и сега добиваат масовно извинување од гостите.

Даг и Дедра Симонс се венчаа минатиот месец на дестинација од соништата во одморалиштето Ројалтон во Негрил, Јамајка. Сепак, не присуствуваа сите гости на венчавката, а младенците велат дека не знаеле дека гостите нема да одат и дека не добиле известувања или извинување.

„Кога се вративме, тие не кажаа ништо. И сметам дека тоа беше вистинскиот проблем, бидејќи ќе разберевме ако ни кажеа дека не можат да стигнат да дојдат. Тоа не би било проблем. Но, без повик, без доаѓање – тоа беше проблем“, рече Симонс.

Двојката одлучи да објави фактура на износ од 240 долари за гостите кои не се појавија на нивната венчавка, и сега велат дека добиле извинување, наведувајќи дека тоа требало да биде само лекција.

I don’t think I’ve ever seen a wedding reception invoice before lol pic.twitter.com/ZAYfGITkxP

— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 24, 2021

„Немојте да се навредите што ви ја испраќам оваа фактура. Ќе ви пристигне по меил или по пошта доколку меилот не стигне до вас“, напишал Симонс покрај фактурата на својот профил на Фејсбук.

Тој, исто така, рече дека сака да се шегува на оваа социјална мрежа и објасни дека никогаш навистина не испратил фактура. Меѓутоа, тој почнал да прима извинување од некои гости кои не биле на венчавката и кои се чувствувале лошо откако ја погледнале неговата објава.