Апликацијата за стриминг на музика „Spotify“ тестира „Stories“, слични на оние во „Snapchat“, пишува „Mashable“.

Новата опција неодамна започна да се појавува во апликациите на некои корисници. Значи, кога барате специфични поими како „Christmas Hits“ и избирате листа за репродукција, ќе ја добиете опцијата „Tap to see the story“, што ќе ве одведе до неколку кратки видеа со познати личности кои зборуваат за своите омилени божиќни песни.

Не секој може да ја види функцијата, но според оние кои имаат пристап до неа, таа е директна копија на „Stories“ – кои се добро познати од „Snapchat“ и „Instagram“. Компанијата понуди опција за пријавување неправилности во историјата со кликнување на трите точки на дното на екранот.

„Mashable“ не откри истории за други плејлисти, освен „Christmas Hits“.

„Stories“ е функција што се провлече во скоро сите социјални мрежи во последните неколку години. Неодамна, „Twitter“ го објави „Fleets“ – истата одлика, но со друго име.

Во „Spotify“, приказните се малку почудни според „Mashable“. Апликацијата за стриминг на музика има социјален елемент, со оглед на споделувањето на јавни списоци за репродукција и можноста вашиот профил да го следат пријатели, но услугата е пред сè за слушање музика, па затоа тука може да биде непотребна.

Според „The ​​Next Web“, оваа опција може да им помогне на корисниците да добиваат препораки за песни директно, наместо преку видео пораки од уметници.

Сè уште не е јасно кога „Spotify“ планира официјално да ја лансира оваа опција за сите корисници.