Sвездата на ТВ-шоуто „Keeping Up With the Kardashians“ тврди дека таа заработува импресивна сума на пари за да промовира производи на своите 190 милиони следачи на социјалните мрежи, што за неа е подобро отколку да глуми во реалити шоу.

Зборувајќи со Дејвид Летерман во неговата емисија, Ким Кардашијан Вест рече: „Ние не би биле тоа што сме денес без да останеме во чекор со Кардашијans и затоа продолжуваме да ги споделуваме нашите животи. Дури и ако, реално, можеме да објавиме нешто на социјалните мрежи и да направиме повеќе отколку што правиме цела сезона“.

Во меѓувреме, 39-годишната Ким претходно призна дека плачела цел викенд кога беше објавено дека познатото реалити шоу ќе заврши.

Таа откри дека последната сезона на шоуто ќе открие сосема нова страна на кланот затоа што ќе се прикаже како тие се справувале со пандемијата на коронавирусот и периодот во карантин.