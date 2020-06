Twitter воведува гласовни твитови

Twitter ја воведува можноста за аудио твитови кои корисниците ќе можат да ги користат на оваа социјална мрежа. Оваа опција ќе биде овозможена за одредени корисници на iOS платформата.

Од компанијата наведуваат дека 280 карактери понекогаш не се доволни и дека сакаат да ја тестираат оваа опција, која ќе даде „личен печат“ на користењето на Twitter, каде корисниците ќе можат да снимаат пораки со сопствениот глас.

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020